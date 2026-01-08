O femeie a ajuns la spital în ziua de Bobotează, după ce a fost lovită de un cal. Speriat de mulţimea de oameni, animalul se urcă pe una dintre mașinile parcate şi se rostogoleşte peste ea. Femeia care era pe margine a fost rănită. Oamenii participau la o competiţie ecvestră în Constanţa.

O femeie a fost lovită de cal în timpul unei competiţii ecvestre, desfăşurată în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa.

La data de 6 ianuarie, în jurul orei 13.30, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Mihail Kogălniceanu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în timpul unei competiții desfășurate în extravilanul localității Nicolae Bălcescu, o persoană ar fi fost lovită de o cabalină.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că este vorba despre o femeie, de 40 de ani, care a fost transportată la spital.

