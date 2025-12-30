Antena Meniu Search
Un tânăr de 27 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost protagonistul unei urmăriri ca în filmele de acţiune pe străzile oraşului Slobozia, Ialomiţa. Bărbatul a gonit kilometri întregi cu poliţia pe urme până când a pierdut controlul volanului şi s-a oprit într-o lizieră.

Bărbatul a fost surprins conducând cu o viteză foarte mare pe un bulevard din Slobozia. Agenții au făcut semn să oprească, însă nu s-a conformat așa că au pornit în urmărirea lui.

La un moment dat, șoferul de 27 de ani a pierdut controlul volanului, a traversat drumul național 2A și s-a oprit într-o lizieră. Mașina a avut avarii majore, însă șoferul nu a suferit răni, așa că a putut fi testat cu aparatul etilotest. 

Aparatul din dotarea polițiștilor a arătat o alcolemie de 1,16 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Așa că tânărul a fost condus la spital pentru prelevare de probe biologice.

În cauza a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunerile legale în acest caz.

