Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ofertele de Revelion care par prea bune, sunt în mare parte false. Cum ne ferim de ţepe, de Sărbători

Atenţie la ofertele care par prea bune ca să fie adevărate. Pentru că nu sunt. În goana după preţuri cât mai mici, mulţi riscă să fie păcăliţi de escroci. Pe internet au apărut deja zeci de anunţuri last-minute cu petreceri, concerte sau vile de închiriat, care cer plata urgentă. În realitate însă, nu există.

de Bogdan Dinu

la 23.11.2025 , 13:39

Vorbim de o escrocherie cu repetiţie pentru că regăsim astfel de metode în fiecare an, în această perioadă, atunci când foarte mulţi dintre noi caută un loc în care să-şi petreacă sărbătorile de iarnă, atât Crăciunul cât şi Revelionul. Escrocii se folosesc de această cerere tot mai mare şi publică astfel de anunţuri, în perioada apropiată Revelionului spre exemplu.

Avertismentul Poliţiei

Sunt prezentate diferite vile în care să-ţi petreci sărbătorile de iarnă, la preţuri destul de accesibile şi într-o perioadă scurtă, ceea ce pentru foarte mulţi e foarte atractiv. În realitate însă dacă oferta e prea bună s-ar putea să nu fie reală. Asta spun poliţiştii care insistă să fim atenţi la anumite criterii atunci când alegem o astfel de cazare.

Articolul continuă după reclamă

Biletele pe care le-am putea cumpăra de la diferite persoane, prin intermediul internetului, s-ar putea să fie ori false, ori deja folosite de alte persoane şi astfel să nu avem acces la acele cazări sau şi mai grav, acele cazări să nici nu existe în realitate acea vilă sau pensiune.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

revelion craciun vacanta pret
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este &#8220;extraordinar de inteligent&#8221;
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva?
Observator » Evenimente » Ofertele de Revelion care par prea bune, sunt în mare parte false. Cum ne ferim de ţepe, de Sărbători