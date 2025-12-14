Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Făgăraş continuă și duminică, după ce un bărbat a suferit multiple traumatisme într-o zonă extrem de abruptă a Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga. Victima, conştientă şi cooperantă, făcea parte dintr-un grup de trei persoane și nu a putut fi preluată cu elicopterul din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Salvamontiştii efectuează transportul terestru către o zonă sigură, în timp ce ceilalți doi membri ai grupului au fost coborâți în siguranță de echipele de salvatori.

Operațiune de salvare a unui bărbat rănit în Munții Făgăraș. Elicopterul nu poate interveni - arhivă / imagine ilustrativă

Salvamont Braşov anunţă că acţiunea din zona Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga, în Munţii Făgăraş continuă şi duminică, potrivit News.ro.

"Salvatorii montani au ajuns la victimă, aceasta aflându-se, în urma căzăturii, într-o zonă foarte abruptă şi greu accesibilă. Este vorba despre un bărbat care făcea parte dintr-un grup de trei persoane. Salvamontiştii au efectuat evaluarea medicală şi i-au acordat primul ajutor calificat la faţa locului, totodată constatând multiple traumatisme la nivelul membrelor inferioare, al spatelui şi al coastelor. Având în vedere gravitatea situaţiei şi dificultatea terenului, victima urmează să fie extrasă într-o zonă sigură", au transmis salvamontiştii.

Ulterior, aceştia au precizat că s-a alăturat încă o echipă, formată din doi salvatori montani din Râşnov.

Articolul continuă după reclamă

"Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, preluarea victimei cu elicopterul nu este posibilă în acest moment. În aceste condiţii, o parte dintre salvatori au preluat ceilalţi doi membri ai grupului, pe care îi coboară în siguranţă, în timp ce restul echipei a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov continuă transportul terestru al victimei către baza muntelui, pentru a fi predată cât mai rapid unui echipaj medical specializat", au mai transmis salvamontiştii.

Aceştia precizează că bărbatul este conştient şi cooperant.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰