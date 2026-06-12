Doi elevi de 7 ani din Botoşani au ajuns de la ora de sport, la spital. Nu vorbim despre vreo problemă de sănătate, ci, din nou, despre obiectele de mobilier din şcoli. Una dintre băncile depozitate una peste alta în vestiar le-a căzut în cap celor doi copii. Autorităţile investighează acum cum au ajuns acolo şi dacă erau asigurate astfel încât să nu devină un pericol.

"S-au dus la orele de sport și s-au urcat, sunt trei bănci una peste alta, s-au urcat după o sicluță de apă. Dar teoretic trebuiau supravegheați în sală acolo.", spune un tătic.

"Nu știu, acum da. Să se urce pe bănci, Ei sunt supravegheaţi, dar dacă copilul nu stă locului, e copil.

Nu poţi să ţii 23 de copii în frâu de unul singur.", adaugă un alt tată.

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Aceşti părinţi răsuflă acum uşuraţi după ce au fost chemaţi de urgenţă la Școala Gimnazială "Sfânta Maria" din Botoşani. Pentru băieţii lor de 7 ani, ora de educaţie fizică s-a încheiat la spital.

"Au căzut, erau niște bănci, am înțeles, banci de stat, nu banci de școală. Erau puse una peste alta și a căzut una din bănci. Au fost atinși puțin la cap. La prezentare, starea generală era bună, adică erau conștienți, nu puneau probleme. Acum au fost trimiți și la radiografie.", explică Cătălin Mihailiuc, medic CPU pediatrie.

"Aceștia se aflau în acel moment în vestiar, moment în care a căzut o bancă dintr-o stivă depozitată în respectivul vestiar.", adaugă Carmen Răgoașcă, medic ambulanţă.

Oamenii legii verifică acum modul în care era ţinut mobilierul și dacă s-au respectat toate măsurile de siguranță necesare într-o şcoală. În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

"Unul a suferit niște lovituri la nivelul capului, au avut sângerări. Sperăm să evităm astfel de situații neplăcute și fac un apel către cadrele didactice să supravegheze și mediul în care își desfășoară activitatea copiii și să fie în siguranță deplină.", precizează Bogdan Suruciuc, inspector şcolar general.

De această dată, copiii au scăpat uşor, însă incidentul ridică noi semne de întrebare privind siguranța spațiilor folosite de elevi în şcoli. Acum 5 ani, în Capitală, un dulap care nu era ancorat în perete a căzut peste un băiat de clasa întâi şi l-a rănit grav, iar acum câteva luni, un alt copil a fost strivit, tot de un dulap, chiar sub ochii educatoarei, într-o grădiniţă din Baia Mare.