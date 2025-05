De azi, buletinul electronic este disponibil şi în: Brașov, Constanța, Iași, Oradea, Ploiești și Timișoara.

Pentru varianta nouă a cărții de identitate, programările se fac tot online, dar nu pe site-urile Direcției de Evidență a Populației, ci pe un site al MAI. Odată ce am intrat pe platformă, găsim aici rubrica CI. Cu un singur click vom vedea harta unde se poate face noua carte de identitate. Selectăm Iași, spre exemplu, și vedem că, dacă vrem să ne programăm în luna mai, deja nu mai sunt locuri disponibile încă din prima zi.

Oraşele în care cărţile de identitate electronice sunt disponibile de astăzi

Vezi și

"Eliberăm carte electronică doar persoanelor cu vârsta peste 14 ani și prima eliberare este gratuită", a declarat Marius Bodoga - Director Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași.

Eliza a împlinit 18 ani și a venit să-și facă un buletin nou.

"Am venit ca să-mi reînnoiesc buletinul. Când am intrat înăuntru. Am greșit programarea și că trebuie să-l facem pe cel electronic", spune o tânără.

Mulți alți ieșeni au venit însă azi special pentru a beneficia de noile documente electronice de identitate.

"Trebuia să-mi schimb domiciliul și am vrut cu ocazia asta să îmi iau și această variantă nouă. Mai compactă, înțeleg că urmează și o variantă ca să poată să fie pusă și pe telefon". "Mult mai comodă și mult mai practică", spun oamenii.

La Ploiești, eliberarea noilor cărți de identitate a fost sărbătorită cu tăiere de panglică la intrarea în instituție.

"Se pot solicita cărți electronice chiar și de către persoanele al căror act de identitate nu este expirat", a declarat Ornella Zecheru, director executiv DJEP Prahova.

Eliberarea documentului poate dura până la 15 zile.

"Am făcut programarea online și m-am prezentat la eliberarea cărții electronice. Mi l-am dorit pentru că îmi dă o siguranță mai mare și pentru dimensiunea redusă", spune un bărbat.

Cartea Electronică de Identitate se emite gratuit momentan. Când se va termina perioada de testare, cetățenii vor achita o taxă de 67 de lei. În București au fost emise până acum 2.600 de buletine noi, iar în Cluj 3.500.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Veţi merge la vot în turul al doilea, dacă nu ați fost în primul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰