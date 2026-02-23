Vă amintiţi cum miercurea trecută toată ţara vorbea, încă de la prima oră a dimineţii, despre acelaşi lucru? Cu toţii am fost treziţi, la 4 dimineaţa, de sunetul de neconfundat şi imposibil de ignorat al Ro-Alertului. Anunţa codul roşu de ninsori şi, fără să ştim: o schimbare. Raed Arafat a transmis că, de acum, sistemul s-a modificat.

Vor exista patru niveluri de alertă. Unul va fi cel pentru siguranță publică, la această categorie nu va exista niciun sunet de alertă, ci va fi vizibil acest mesaj doar pe ecranul telefonului. Logica este simplă, este legată de nedivulgarea poziției unor persoane care s-ar putea ascunde în momente de pericol.

Va exista o alertă de copil dispărut sau răpit, aici va fi un ton de SMS obișnuit. Un alt nivel de alertă severă, aici va fi un ton similar unui SMS obișnuit, dar diferit de RoAlert-ul pe care îl știm astăzi. Aici, de exemplu, vor fi difuzate mesaje de alertă legate de coduri meteo.

Și, în fine, alertă de risc iminent, aici va fi păstrat sunetul actual, cunoscut și valabil la nivel internațional. Trebuie spus că implementarea acestui sistem mai durează pentru că depinde de operatori și, pe de altă parte, foarte important: pentru ca această schimbare să fie făcută, trebuie ca telefoanele să fie actualizate cu ultimul sistem de operare valabil.

