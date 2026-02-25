În Constanța, zeci de mașini abandonate ocupă locuri de parcare râvnite de alții. Pe majoritatea s-a pus praful, altora li s-au dezumflat cauciucurile. Unele sunt mâncate de rugină și, chiar și așa, doar amenzile le mai mișcă de acolo.

"Ce a rămas din această mașină... o carcasă metalică. Nu mai are geamuri, interiorul este complet distrus, iar caroseria a fost mâncată de rugină și foc", a explicat reporterul Observator Cristina Niță.

Și e doar una dintre zecile de mașini lăsate de izbeliște pe străzile din Constanța.

"Zici că este cimitir de mașini", spunea o localnică.

Polițiștii au ajuns și ei în inspecție într-unul dintre cartierele orașului. Printre autoturismele care au devenit, între timp, exponate, au găsit o mașină care îndeplinea toate criteriile pentru a fi considerată abandonată: nu avea ITP-ul valabil, avariile erau evidente și se afla într-o stare avansată de degradare.

"După cum se vede, staționează pe domeniul public de minim șase luni de zile. Îi vom aplica o somație pe parbrizul acestuia", a spus polițistul local Andrea Antonov.

Proprietarul mașinii nu a întârziat să apară.

"Aveți termen 10 zile să intrați în legalitate, adică să îi faceți ITP-ul și asigurarea, sau să o mutați undeva pe un teren proprietate privată", i-au explicat autoritățile proprietarului.

"Locul de parcare pe care îl am, pe o mașină. Pe a doua, când am vrut să-mi iau loc de parcare, au zis că nu au de unde să ne dea", a spus proprietarul autoturismului.

Vecinii sunt și ei revoltați.

"Noi, ca proprietari, verani aici, ne descurcăm foarte greu", a spus un localnic.

Ce sancţiuni se aplică în cazul maşinilor abandonate

Dacă termenul expiră și proprietarul nu ia măsuri, va primi amendă, iar mașina va fi ridicată de autorități și dusă într-un spațiu special amenajat.

"Sancțiunea este între 1.000 și 2.000 de lei, fără posibilitatea achitării la jumătate", a explicat polițistul local Elena Trantu.

În cazul în care nimeni nu revendică vehiculul, acesta intră în proprietatea administrației locale. Ulterior, mașinile pot fi valorificate sau predate la fier vechi, iar banii obținuți ajung la bugetul local.

Doar anul trecut, polițiștii locali au aplicat peste 800 de somații și au ridicat 91 de autoturisme. Valoarea totală a amenzilor a depășit 23 de mii de lei.

