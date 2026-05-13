Doi cetățeni vietnamezi sunt cercetați pentru dare de mită după ce au încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă pentru a evita măsurile legale, informează Poliția de Frontieră Română. Oamenii legii au descoperit 5.000 de țigarete fără timbru fiscal ascunse în pungi cu noodles.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 10:35
Țigări ascunse în pungi cu noodles, descoperite pe Aeroportul Otopeni. Doi vietnamezi, cercetați pentru mită - Poliția de Frontieră
Incidentul a avut loc pe 12 mai 2026, în jurul orei 09:30, când un cetățean vietnamez sosit cu o cursă din Istanbul s-a prezentat pentru a intra în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă.

După efectuarea formalităților de frontieră, acesta și-a ridicat bagajele și s-a îndreptat spre culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. În urma unui control efectuat de un polițist de frontieră și un lucrător vamal, au fost găsite 5.000 de țigarete fără timbru fiscal, ascunse în pungi de tăiței instant.

Țigaretele au fost confiscate de autorități, iar bărbatul a fost sancționat contravențional.

Potrivit Poliției de Frontieră, în timpul verificărilor, cetățeanul vietnamez ar fi încercat să ofere suma de 400 de lei polițistului de frontieră și agentului vamal pentru a nu fi luate măsurile legale. Cei doi au refuzat banii și l-au informat că fapta constituie infracțiune.

Un alt caz similar, după o cursă din Doha

Un al doilea incident asemănător a avut loc pe 28 aprilie 2026, când un alt cetățean vietnamez, sosit la București cu o cursă din Doha, ar fi încercat să ofere 200 de lei unui polițist de frontieră în momentul în care a fost selectat pentru control.

În ambele cazuri, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, care continuă cercetările pentru infracțiunea de dare de mită.

