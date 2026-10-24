Sunt ultimele zile când Capitala e o scenă deschisă! Bienala de Scenografie scoate recuzita din culisele spectacolelor şi o aduce în inima oraşului! Sunt zeci de instalaţii şi decoruri din piese de teatru şi filme cunoscute pe străzile Bucureştiului. Piese de rezistenţă sunt... un înger uriaş şi celebra Cravată Galbenă, din filmul cu acelaşi nume!

La Bienala de Scenografie, timpul stă în loc şi se transformă în emoţie pură. Iar în spatele fiecărei povești sunt oameni care transformă bucăți de material în trăiri. Poţi admira decoruri aduse de la teatre din toată ţara, dar şi din filme consacrate.

"Mi se pare o oportuinitate foarte frumoasă care să conecteze oamenii şi să-i aducă mai aproape de ce se întâmplă în cultură, scenografie, teatru. Costumele m-au impresionat de-a dreptul, sculpturile şi toată munca asta care înţeleg că este practic de reproducere a unei realităţi în cel mai mic detaliu, cu muncă extrem de minuţioasă", spun vizitatorii.

"Ni s-a părut foarte important să creem un spaţiu imersiv în care să invităm publicul şi să facă ceva ce în mod normal n-au niciodată şansa - să urce pe scenă, să se apropie de decoruri, să vadă spatele lor, să pună mâna pe căptuşelile costumelor purtate de actori celebri şi prin asta să se apropie şi mai tare de teatru.

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Îngerul care se vede în spatele meu, care s-a viralizat este creaţia Oanei Micu pentru un spectacol al Teatrului Naţional Radu Stanca din Sibiu, E doar Sfârşitul Lumii, în regia lui Eugen Jebeleanu", a explicat Adrian Damian, organizator.

Povestea femeilor din spatele cortinei, la ediţia din acest an

Ediția din acest an aduce în lumină și poveștile femeilor din spatele cortinei. Sub tema W.O.R.K. – Femei, Opresiune, Rezistență și Cunoaștere – lucrările a 29 de artiste vorbesc despre curaj, vulnerabilitate, libertate și puterea de a crea într-o lume în care vocea femeilor a fost, uneori, prea puțin ascultată.

"Este un proiect de suflet, are o semnificaţie atât personală cât şi profesională. Mi-am propus ca această expoziţie să fie o perspectivă colectivă asupra modului în care femeile şi-au croit drum în această profesie. E vorba despre condiţia femeii şi modul în care îşi negociază locul, vocea, autoritatea şi autonomia", a declarat Irina Moscu, curatoarea expoziţiei.

Sunt sute de ore de muncă pentru oamenii care lucrează neîncetat pentru ca fiecare detaliu să se transforme în magie. "E acea cravată! Cravata Galbenă a cărei poveste am aflat-o, iar dacă am văzut filmul, cu siguranţă vom recunoaşte şi aceste costume originale, dar şi decorurile impresionante, chiar aici, la expoziţie".

Expoziţia mai este deschisă doar mâine între 10 şi 19, iar intrarea este liberă. Bienala de Scenografie Bucureşti a revenit în faţa publicului după o pauză de mai bine de trei decenii.