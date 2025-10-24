Antena Meniu Search
Pacient, operat de urgenţă după ce a fost scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean Ploieşti

Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti, în timp ce se încerca transferul vârstnicului la alt spital. Poliţia anunţă că, în urma incidentului, a deschis dosar penal, informează news.ro.

24.10.2025
Potrivit datelor furnizate de oficialii Poliţiei Prahova, incidentul a avut loc în 22 octombrie. "Din verificările preliminare efectuate la faţa locului, a reieşit că un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport, în timpul manevrării acesteia de către un bărbat, pe rampa de acces a unităţii medicale. În urma incidentului, pacientul a suferit vătămări corporale, fiind internat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, şi neglijenţă în serviciu", au declarat oficiali ai Poliţiei.

Incidentul s-a produs în curtea Spitalului de Urgenţă Ploieşti, în timp ce pacientul era transferat din acest spital la o altă unitate medicală. Bătrânul a fost internat la Spitalul Judeţean, în secţia de neurochirurgie, unde a fost operat, fiind internat în secţia de terapie intensivă.

ploiesti spital operatie
