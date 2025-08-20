Ultimul plămân verde al Capitalei ar putea deveni cartier rezidenţial. A început să fie retrocedată o pădure urbană de la marginea Bucureştiului, proprietatea guvernului, întinsă pe 70 de hectare. Locatarii din zonă se tem că noii proprietari o vor defrişa pentru a înălţa blocuri. Primăria Sectorului 6 cere Executivului întreaga zonă ameninţată şi vrea să o transforme în parc.

Iepuri, vulpi, şoimi şi-au făcut casă în pădurea urbană din cartierul Militari. Locuitorii spun că zona a devenit oaza lor de verdeaţă în ultimii 10 ani, dar se tem că ar putea pierde totul. Terenul gigant reprezintă rezerva statului pentru proprietarii care îşi cer terenurile naţionalizate de comunişti. Cei care au de recuperat teren oriunde în Bucureşti pot să primească o parcelă acolo.

"În ultimii ani terenul a fost parţial retrocedat şi câteva hectare nu mai sunt acum în proprietatea statului român. În cadastru, cele peste 70 de hectare de teren reprezintă teren arabil însă potrivit planului urbanistic zonal de la Primăria Sectorului 6, aici se poate construi pe intreg terenul. Pot fi ridicate blocuri înalte, case, supermarketuri şi inclusiv malluri" a spus reporterul Observator Andreea Milea.

Oamenii se aşteaptă să apară blocuri rezidenţiale, fără parcuri sau şcoli

"Ne e teamă că vor apărea blocuri pentru că în PUZ-ul sectorului 6, aici terenul este construibil. Blocuri pana la 14 etaje. […] Rezidenţiale, fără parc, fără şcoală, fără grădiniţă, numai blocuri" a spus Delia Mihalache, de la Asociaţia Iniţiativa Prelungirea Ghencea.

Primăria Sectorului 6 vrea să preia tot terenul, dar este nevoie de un demers greoi. Proprietarul, Ministerul Agriculturii, trebuie să îl cedeze Primăriei Capitalei, iar aceasta să îl transfere primăriei de sector.

"Noi am iniţiat un studiu de fezabilitate tocmai pentru a face un parc. Acest studiu de fezabilitate ne permite nouă ca in momentul in care este cineva împroprietărit să facem exproprieri. Este singura măsură legală pe care am identificat-o in acest moment pt a incerca să salvăm acest teren" a explicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Primăria poate exporpria locatarii, însă procesul este greoi

Exproprierile presupun, însă, costuri mari.

Pădurea se întinde pe 71 de hectare, chiar în zona fostelor sere din Militari. Primăria de sector poate să îi exproprieze pe cei care primesc parcele acolo cu 100 de euro pe metru pătrat. Pentru întreg terenul, exproprierile depăşesc 7 milioane de euro. Altă variantă ar fi ca zona să fie declarată arie protejată, adică să nu se poată construi nimic în ea.

"Specialiştii fac un studiu care arată valoarea ecologică a zone. Identifică speciile protejate, speciile rare şi habitatele care trebuie protejate. Chiar şi o specie este de ajuns dacă îndeplineşte criteriile necesare" a spus biologul Alexandru Birău.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a primis asociaţiilor de protecţie a naturii că va discuta cu ministrul Agriculturii pentru a găsi o soluţie de protejare a pădurii urbane.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰