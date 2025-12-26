Distracția de seară a continuat la Târgul de Crăciun, unde muzica live și buna dispoziție au creat o atmosferă de sărbătoare, iar apoi s-a mutat în locul unde distracția nu se termină niciodată: Centrul Vechi al Capitalei. Aici, prezența numeroșilor turiști străini, veniți să viziteze România de sărbători, a contribuit la energia specifică locului.

Zeci de bucureșteni și turiști au ales să-şi petreacă seara de Crăciun în Capitală. Deși temperaturile au fost scăzute, frigul nu i-a ținut în case. Oamenii s-au îmbrăcat mai gros și s-au bucurat de atmosfera festivă din Târgul de Crăciun.

"Energia este incredibilă. Germania sau celelalte ţări nu se compară cu România. România are energia cea mai bună, oamenii dansează. Acasă este unde e inima, iar inima este chiar aici, în România", a afirmat o turistă.

"Este minunat! Ne place tare muzica şi atmosfera. Vinul este foarte bun, dar e puţin frig", a spus un cuplu.

Nici preparatele tradiţionale nu au fost trecute cu vederea de vizitatori, care s-au oprit la standuri pentru a se bucura de mâncăruri calde și aromate.

Unii oameni aleg să îşi petreacă ziua de 25 decembrie chiar la Târgul de Crăciun, înconjuraţi de voie bună, o băutură caldă şi mâncăruri tradiţionale. Alţii aleg să îşi petreacă sărbătorile într-un mod inedit, unde colindele se transformă în ritmuri moderne iar sărbătorile se trăiesc altfel. Mai exact în Centrul Vechi, locul cunoscut pentru distracţiile de noapte.

Petrecerile au ţinut până în zori.

