Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Târgul de Crăciun din Capitală, plin de turiști în seara de sărbătoare: "Germania nu se compară cu România"

Distracția de seară a continuat la Târgul de Crăciun, unde muzica live și buna dispoziție au creat o atmosferă de sărbătoare, iar apoi s-a mutat în locul unde distracția nu se termină niciodată: Centrul Vechi al Capitalei. Aici, prezența numeroșilor turiști străini, veniți să viziteze România de sărbători, a contribuit la energia specifică locului. 

de Alexia Bucur

la 26.12.2025 , 11:33

Zeci de bucureșteni și turiști au ales să-şi petreacă seara de Crăciun în Capitală. Deși temperaturile au fost scăzute, frigul nu i-a ținut în case. Oamenii s-au îmbrăcat mai gros și s-au bucurat de atmosfera festivă din Târgul de Crăciun.

"Energia este incredibilă. Germania sau celelalte ţări nu se compară cu România. România are energia cea mai bună, oamenii dansează. Acasă este unde e inima, iar inima este chiar aici, în România", a afirmat o turistă.

"Este minunat! Ne place tare muzica şi atmosfera. Vinul este foarte bun, dar e puţin frig", a spus un cuplu.

Articolul continuă după reclamă

Nici preparatele tradiţionale nu au fost trecute cu vederea de vizitatori, care s-au oprit la standuri pentru a se bucura de mâncăruri calde și aromate.

Unii oameni aleg să îşi petreacă ziua de 25 decembrie chiar la Târgul de Crăciun, înconjuraţi de voie bună, o băutură caldă şi mâncăruri tradiţionale. Alţii aleg să îşi petreacă sărbătorile într-un mod inedit, unde colindele se transformă în ritmuri moderne iar sărbătorile se trăiesc altfel. Mai exact în Centrul Vechi, locul cunoscut pentru distracţiile de noapte.

Petrecerile au ţinut până în zori.

Alexia Bucur Like
targ de craciun bucuresti turisti
Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Târgul de Crăciun din Capitală, plin de turiști în seara de sărbătoare: "Germania nu se compară cu România"