"Raportul dovedeşte clar că banii noştri au fost furaţi. În ce ţară trăim? Nu se poate aşa ceva!", spune o păgubită.

Păgubiţii Nordis au cerut anchete extinse în cazul afacerii care i-a lăsat şi fără bani, şi fără apartamente.

Cât a pierdut un client pe 8 apartamente

"Am în jur de 650 de mii de euro de recuperat, bani foarte mulţi. Eu am luat mai multe apartamente. Am luat la Mamaia în jur de opt apartamente. Nu s-a dat niciun apartament până acum", spune Guţă Nicolae, păgubit Nordis.

"Domnul Ciorbă şi ceilalţi acţionari Nordis mint de cel puţin 4,5 ani. Noi am fost investitori de bună credinţă", spune Daniel Costescu - păgubit Nordis.

Protestatarii s-au mutat apoi la Parlament, unde senatorii dezbăteau un proiect de lege care îşi propune să evite escrocheriile imobiliare.

"Astăzi suntem noi, mâine sunteţi voi, români! Mâine sunt copiii voştri, poimânine sunt nepoţii voştri. Gândiţi-vă la asta! Noi vrem o lege măcar pentru voi", spune o păgubită.

Proiectul de lege prevede limitarea avansului la 15% şi introducerea promisiunilor de cumpărare în cartea funciară. Banii pentru o casă ar urma să ajungă în tranşe la dezvoltator, nu toţi o dată ca până acum. Iar dezvoltatorii care folosesc în alte scopuri banii clienţilor ar putea fi amendaţi cu un procent din cifra de afaceri.

Promisiuni deșarte

"Dacă ne uităm la cazul Nordis, discutăm despre lucrări nefinalizate, discutăm despre sume de bani folosite cu alte scopuri, deci penalitatea de 1% din cifra de afaceri este post factum şi banii nu mai există, de cele mai multe ori", a declarat Paul Dumbrăvanu - avocat în drept imobiliar.

Acum două luni, patronul Nordis, Vladimir Ciorbă promitea păgubiţilor că va rezolva problema.

"Vom începe din vara asta să livrăm. Noi am terminat jumătate din cealaltă parte, și eu zic că, într-un an și jumătate, se termină. Să știți că noi am plătit până acum, ca și daune, 5 milioane de euro, dacă nu mă înșel", a declarat Vladimir Ciorbă, patronul Nordis.

Asta ar însemna cel puţin 1.700 de locuinţe în 18 luni. Cuplul Ciorbă-Vicol şi cei cu funcţii de conducere în compania Nordis au încasat 195 de milioane de euro după ce au vândut aceleaşi apartamente unor persoane diferite. Cu banii clienților au dus o viaţă de lux, spun anchetatorii. Laura Vicol ar fi cheltuit 40 de milioane de lei din banii Nordis pe genţi şi haine de lux, bijuterii şi vacanţe cu avioane private.

