Un urs a băgat spaima în tot județul Ilfov. Animalul a fost văzut în Pădurea Snagov, iar de-atunci nimeni nu mai calcă liniștit prin zonă. Pădurarul care s-a trezit ochi în ochi cu fiara e încă în şoc. Bietul om a scăpat cu fuga, în ultima clipă. Primarul din Gruiu e foc și pară pe prefectură. În loc de ajutor, spune el, i-au trimis o foaie cu instrucțiuni, ca să se descurce singur cu ursul.

Sunt imagini filmate în urmă cu trei zile, în Snagov. Un şofer a surprins ursul pe marginea şoselei, la mai puţin de un kilometru de casele oamenilor. Azi, a apărut iar.

"El mergea paralel cu mine, la 20-25 de metri de mine. Am rămas blocat, pentru că eu n-am mai văzut urs.", relatează Marian Dumitrache, pădurar.

Pentru oamenii din Gruiu, de lângă Bucureşti, ursul era, până acum, o raritate pe care o vezi doar în vacanță, nu la doi pași de casă. Pădurarul a înlemnit când s-a pomenit ochi în ochi cu fiara. Pentru câteva clipe, omul și ursul au stat față în față, despărțiți doar de câțiva metri de tufișuri.

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"Când l-am văzut, am îngheţat. Nu am nimic la mine, în pădure. Nu pot să mă întorc inapoi. Până la şosea, nici nu m-am mai uitat în urmă. Mare? Da, 400-500 de kile!", adaugă Marian Dumitrache.

În două săptămâni, localnicii din Gruiu au semnalat de trei ori prezența ursului în jurul localității. Vorbim de o comună din județul Ilfov, aflată la doar 40 de kilometri de București. De fiecare dată, animalul a fost văzut în pădure sau pe marginea șoselei. Într-unul dintre cazuri însă, în căutare de hrană, ursul a distrus stupii oamenilor.

Speriaţi că ursul ar putea da buzna în curțile localnicilor, pădurarul și primarul au cerut ajutorul prefecturii. În loc de ajutor s-au ales cu o foaie de instrucțiuni şi lăsaţi să se descurce singuri cu fiara.

"Am anunţat toate forurile, spune să facă primarul o comisie. Eu fac o comisie, dar mergem cu băţul sau cu coada de lopată să ne batem cu ursul? N-avem, n-avem, ce să facă veterinarul, ce să spună. Stăm cu mâinile legate că nu avem puşca cu tranchilizant.

E o problemă foarte mare. Noi luăm totul în glumă, dar să ştiţi că e cam groasă. Ferească Dumnezeu.", explică Ion Samoilă, primar Gruiu.

Un echipaj de jandarmi a fost trimis în zonă, dar ursul dispăruse.

"Pentru siguranţa cetăţenilor, echipajele de jandarmi au rămas mobilizate şi continuă monitorizarea zonei de referinţă. Recomandăm cetăţenilor ca în cazul în care semnalează prezenţa animalului sălbatic să sune imediat la numărul de urgenţă 112.", precizează Andreea Suciu, purtător de cuvânt IJJ Ilfov.

În România trăiesc aproape 13.000 de urși, de trei ori peste numărul optim. Așa se face că tot mai multe exemplare coboară din munți și ajung printre oameni. Specialiştii atrag atenţia că localnicii din zonă nu sunt în siguranţă, până când ursul nu va fi relocat.

"Dacă întâmplător tu ajungi între pui şi femelă, clar femela te va ataca. Femelele cu pui, pentru a-şi proteja puiii, pentru că aceşti urşi mari, dacă nu-s puii lor îi omoară. Pleacă din habitatele favorabile. Ele sunt obligate să meargă în zone noi, zone agricole. Şi animalele domestice sunt mult mai uşor de prins decât cele sălbatice.", spune Ovidiu Ionescu, prodecan Facultate de Silvicultură.

Iar întâlnirile de acest fel sunt tot mai dese. O dovadă a venit chiar ieri, la Turul Sibiului, unde un pui de urs a apărut din senin, la doar câțiva metri de cicliști.