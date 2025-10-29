A fost panică la Spitalul Orăşenesc din Oțelu Roșu! Un tub de aerisire din clădirea policlinicii, care este lipită de unitatea medicală, a fost cuprins de flăcări, din cauza unui scurtcircuit.

În doar câteva clipe, fumul dens a invadat întreaga zonă, iar doi pacienţi dintr-un salon din apropiere au fost evacuaţi preventiv. Din fericire, restul bolnavilor, dar şi personalul medical au ieşit singuri din clădire.

"Nu s-au înregistrat victime, iar clădirea, care are două etaje, nu a fost afectată semnificativ. Incendiul a fost localizat rapid şi ulterior lichidat complet de către echipajele de intervenţie", a declarat Remus Bojinescu, ISU Semenic.

