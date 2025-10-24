Alertă în județul Caraș-Severin, unde un incendiu violent a distrus complet trei locuințe din orașul Oțelu Roșu.

Focul a izbucnit inițial la o singură casă, însă, alimentat de vântul puternic, s-a extins rapid la alte două imobile din apropiere.

Pompierii au intervenit de urgență și s-au luptat cu flăcările care au cuprins construcțiile în totalitate, învăluindu-le într-un nor dens de fum. Din fericire, toți locatarii au reușit să iasă la timp din calea pericolului, astfel că nu s-au înregistrat victime.

Primele evaluări indică pagube materiale considerabile. Potrivit autorităților, una dintre ipotezele luate în calcul este că incendiul a fost declanșat de o defecțiune sau o suprasolicitare a instalației electrice.

