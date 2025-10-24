Antena Meniu Search
Video Trei case au fost făcute scrum la Oțelu Roșu. Incendiul ar fi fost provocat de o instalație electrică

Alertă în județul Caraș-Severin, unde un incendiu violent a distrus complet trei locuințe din orașul Oțelu Roșu.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 08:24

Focul a izbucnit inițial la o singură casă, însă, alimentat de vântul puternic, s-a extins rapid la alte două imobile din apropiere.

Pompierii au intervenit de urgență și s-au luptat cu flăcările care au cuprins construcțiile în totalitate, învăluindu-le într-un nor dens de fum. Din fericire, toți locatarii au reușit să iasă la timp din calea pericolului, astfel că nu s-au înregistrat victime.

Primele evaluări indică pagube materiale considerabile. Potrivit autorităților, una dintre ipotezele luate în calcul este că incendiul a fost declanșat de o defecțiune sau o suprasolicitare a instalației electrice.

caras severin incendiu otelu rosu
