Video Trei case au fost făcute scrum la Oțelu Roșu. Incendiul ar fi fost provocat de o instalație electrică
Alertă în județul Caraș-Severin, unde un incendiu violent a distrus complet trei locuințe din orașul Oțelu Roșu.
Focul a izbucnit inițial la o singură casă, însă, alimentat de vântul puternic, s-a extins rapid la alte două imobile din apropiere.
Pompierii au intervenit de urgență și s-au luptat cu flăcările care au cuprins construcțiile în totalitate, învăluindu-le într-un nor dens de fum. Din fericire, toți locatarii au reușit să iasă la timp din calea pericolului, astfel că nu s-au înregistrat victime.
Primele evaluări indică pagube materiale considerabile. Potrivit autorităților, una dintre ipotezele luate în calcul este că incendiul a fost declanșat de o defecțiune sau o suprasolicitare a instalației electrice.
