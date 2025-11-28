Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Panouri fotovoltaice pe balcon, pentru facturi mai mici. Care sunt riscurile instalării "după ureche"

Pe modelul caselor cu acoperiş solar, cei care stau la bloc îşi instalează panouri fotovoltaice direct pe balcon. Kiturile se găsesc în magazine, instalarea este rapidă, iar factura la curent, garantat mai mică. Însă chiar dacă panoul este doar pentru consum propriu, montarea nu trebuie niciodată făcută după ureche. Trebuie să folosim doar persoane autorizate. În caz contrar, se pot petrece tragedii.

de Georgiana Pocol

la 28.11.2025 , 13:30

Cei care și-au instalat panouri fotovoltaice la bloc, pe balcon, estimează o economie de 60 până la 100 de lei pe lună la factura. Însă, este foarte important ca aceste panouri să fie instalate de specialiști, să nu le instalăm noi, fiindcă se pot produce incendii.

Astfel de kit-uri, mini-kit-uri, pentru balcon, costă în magazinele de specialitate undeva între 2.000 și 2.500 de lei.

În România nu există încă o legislație în acest sens. Nu este ilegal să punem panouri fotovoltaice pe balcon, însă putem avea probleme cu asociația de proprietari, cu vecinii, cu primăria, fiindcă nu este încă reglementat acest aspect.

Articolul continuă după reclamă

Asociația prosumatorilor din România pregătește un proiect. Chiar în luna decembrie, va avea o masă rotundă în Parlamentul României, unde împreună cu autoritățile vor găsi soluții ca să fie mai simplu și total legal pentru oamenii să își poată instala astfel de panouri fotovoltaice pe balcon la bloc.

La fel ca în alte țări, există țări dezvoltate în vestul Europei, precum Germania, Polonia, Franța, unde găsim la tot pasul astfel de instalații pe balconele oamenilor, fiindcă este reglementat.

Georgiana Pocol Like
panouri fotovoltaice factura prosumatori
Înapoi la Homepage
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Evenimente » Panouri fotovoltaice pe balcon, pentru facturi mai mici. Care sunt riscurile instalării "după ureche"