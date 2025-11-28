Pe modelul caselor cu acoperiş solar, cei care stau la bloc îşi instalează panouri fotovoltaice direct pe balcon. Kiturile se găsesc în magazine, instalarea este rapidă, iar factura la curent, garantat mai mică. Însă chiar dacă panoul este doar pentru consum propriu, montarea nu trebuie niciodată făcută după ureche. Trebuie să folosim doar persoane autorizate. În caz contrar, se pot petrece tragedii.

Cei care și-au instalat panouri fotovoltaice la bloc, pe balcon, estimează o economie de 60 până la 100 de lei pe lună la factura. Însă, este foarte important ca aceste panouri să fie instalate de specialiști, să nu le instalăm noi, fiindcă se pot produce incendii.

Astfel de kit-uri, mini-kit-uri, pentru balcon, costă în magazinele de specialitate undeva între 2.000 și 2.500 de lei.

În România nu există încă o legislație în acest sens. Nu este ilegal să punem panouri fotovoltaice pe balcon, însă putem avea probleme cu asociația de proprietari, cu vecinii, cu primăria, fiindcă nu este încă reglementat acest aspect.

Asociația prosumatorilor din România pregătește un proiect. Chiar în luna decembrie, va avea o masă rotundă în Parlamentul României, unde împreună cu autoritățile vor găsi soluții ca să fie mai simplu și total legal pentru oamenii să își poată instala astfel de panouri fotovoltaice pe balcon la bloc.

La fel ca în alte țări, există țări dezvoltate în vestul Europei, precum Germania, Polonia, Franța, unde găsim la tot pasul astfel de instalații pe balconele oamenilor, fiindcă este reglementat.

