Parada militară de 1 Decembrie: aeronavele militare ar putea rămâne la sol din cauza vremii

Parada militară din Bucureşti urmează să înceapă în câteva ore. 2.900 de militari din România și 240 din 10 state membre vor defila pe străzile Bucureștiului. Spectacolul va fi atât la sol, cât și în aer. Cu toate detaliile despre desfăşurarea de forţe, într-un context de sărbătoare şi, mai ales, de pace.

Este vorba despre o defilare impresionantă: aproape 3.000 de militari, atât români, cât şi străini, urmează să treacă pe sub Arcul de Triumf. 45 de aeronave militare, şi nu numai, se vor vedea pe cerul Capitalei, în cazul în care vremea va permite acest lucru. Decizia privind participarea acestora se ia, cel mai probabil, chiar în aceste momente, pentru că au început ultimele pregătiri pentru paradă.

Cerul este, într-adevăr, noros, iar temperatura este de 4 grade Celsius. Aşadar, cei care urmează să vină la Arcul de Triumf pentru a asista la defilarea de 1 Decembrie ar trebui să se îmbrace călduros.

Vor participa atât elicoptere militare, cât şi avioane de transport şi alte tipuri de aparate de zbor. Rămâne de văzut dacă acestea vor putea decola, pentru că, la exerciţiile militare din zilele trecute, condiţiile meteo nu au permis ridicarea lor de la sol.

Pregătirile continuă, iar în scurt timp este aşteptată sosirea tehnicii militare în zona Casei Presei.

