Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie au fost date peste cap de ploaie și ceață. Parada aeriană a fost anulată astăzi, dar sunt totuşi şanse ca luni să vedem pe cer elicoptere şi avioane de luptă. Va fi prima Zi Naţională cu Nicuşor Dan preşedinte, dar şi fără un Ministru al Apărării cu drepturi depline, după scandalul care a dus la demisia lui Ionuţ Moşteanu.

2.900 de militari din România şi 10 state NATO şi partenere vor defila în acest an la parada de 1 Decembrie. La repetitii, programul a fost dat peste cap de vremea capricioasă.

2.900 militari defilează la parada de 1 Decembrie

"Ploaia și ceața i-au determinat pe organizatorii repetiției de astăzi să anuleze parada aeriană, din motive de siguranță. Totuși, vremea se anunță mai bună pe 1 Decembrie și sunt șanse să vedem pe cer elicopterele și avioanele de luptă. La sol, în schimb, totul este în grafic, 220 de mijloace tehnice vor fi conduse pe sub Arcul de Triumf, cele mai spectaculoase fiind sistemele Gepard, cele folosite în prezent de armată pentru paza graniței cu Ucraina, fiind cele mai eficiente arme pentru distrugerea dronelor kamikaze.”, a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

Spectatorii vor vedea sistemele Patriot si Hawk, blindatele Piranha, dar şi mașinile de luptă JLTV de la Forţele pentru Operațiuni Speciale . Alături de tehnica modernă de luptă vor defila şi tancuri TR 85.

Cei care au program de 1 Decembrie şi-au adus copiii la repetiţii.

Reporter: Silvia, ce ţi-a plăcut ţie cel mai mult?

Copil: Mi-au plăcut tancurile.

"Mă bucur că este mai liber și am prins o zi mai liberă, că pe 1 Decembrie este foarte aglomerat și am venit repede cu copiii să prindem loc în primul rând.", a spus un părinte.

Va fi prima zi de 1 Decembrie cu Nicuşor Dan preşedinte, dar și o paradă fără un Ministru al Apărării. Titularul postului, Ionuț Moşteanu şi-a dat demisia, după scandalul legat de falsificarea CV-ului.

"Concentrare maximă! Voi aduceți la viață pe cei care au obținut victoriile ce au făcut posibilă această sărbătoare. Camarazi, vă felicit!", spune un comandant.

"Cei care au luptat sub drapelul tricolor merită să fie în această formație de paradă, merită să fi respectați și merită să dea onorul națiunii române.", a menţionat locotenent-colonel Silviu Ciuculescu de la Asociaţia Militarilor Veterani.

Poliţia Rutieră avertizează că centrul Capitalei va fi paralizat luni şi le recomandă şoferilor să evite zona.

"Unele restricții încep de la ora 2:00 dimineața până la 17:00 după-amiaza, iar alte restricții încep de la 4:00 dimineața până la 17:00 după-amiaza. Sunt restricționate bulevarde principale, precum Mareșal Constantin, prezent de la Piața Șarugol către Piața Arcul de Triumf și străzile adiacente. Bulevardul Regele Mihai, de la Piața Presei Libere până la Piața Arcul de Triumf. Șoseaua Pavel Chișelev, de la Arcul de Triumf până la Piața Victoriei și, bineînțeles, străzile adiacente.", a declarat Claudiu Costea, Purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Parada de 1 Decembrie va fi transmisă live de Antena 1, luni, începând cu ora 10.45.

