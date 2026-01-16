Ca la noi, la nimeni. În caz de stare de urgență, război sau atac cu drone, locuitorii din Galaţi trebuie să aştepte să vină cineva să le deschidă adăposturile. Toate cheile sunt la Primărie, nu la cei din administraţia blocurilor, aşa că în cel mai bun caz, trec vreo câteva minute până să ajungă cineva. Şi chiar de s-ar teleporta, tot n-ar fi locuri pentru toată lumea. Din cele 204 adăposturi civile, doar 7 sunt funcţionale. Pe scurt, vreo 20 de mii de oameni ar încăpea în ele, în condiţiile în care populaţia oraşului este de 220 de mii de cetăţeni.

În cel mai sumbru scenariu, așa s-ar petrece lucrurile în caz de alarmă generală. Se emit mesaje RO-ALERT care îndeamnă populația să se adăpostească. Oamenii se strâng în faţa adăposturilor care sunt la subsolul blocurilor şi...aşteaptă un funcţionar public de la primărie să vină să le deschidă...

"Oricând poate să vină peste noi ceva ireal. Cheile ar trebui să stea la noi. Mai avem timp să aşteptăm să vină cineva de la primărie când o să vină haosul ăla?" "Dacă e adăpost trebuie să fie la liber", spun oamenii

Odată ajunşi în adăpost...se lovesc de alte probleme.

"Apă nu este, nici chiuvetă, nici toaletă. Puţini ştiu din scară", spune administratorul.

Din cele 204 adăposturi civile, doar 7 sunt funcţionale

În Galaţi sunt 204 adăposturi civile, cum este şi acesta. Doar 7 sunt funcţionale, restul total nefuncţionale: nu au apă, nu au utilităţi. Tunelurile de evacuare sunt blocate sau deformat. Practic,oamenii nu au unde să se adăpostească un caz de urgenţă.

"Robineţii nu sunt funcţionali. Altă problemă care face acest adăpost nefuncţional o repreziontă acest tunel de salvare care prezintă deformări pentru că aşa a fost făcut blocul în anii 70", a declarat Rebeca Popa - purtător de cuvânt ISU Galați.

Chiar şi în cazurile rare în care cheia de la adăpost se află la cineva din administraţia blocurilor, încăperile nu sunt pregătite pentru un val de oameni. Locatarii le-au transformat în spaţii de depozitare.

Autorităţile promit că situaţia adăposturilor va fi rezolvată.

"S-a dispus organizarea unei comisii care evaluat toate adăposturile de la nivelul judeţului Galaţi.

Capacitatea, 20.000 de persoane. Sunt foarte puţine, raportat la numărul total al populaţiei. Se doreşte identificarea unor noi spaţii care pot adăposti populaţia în caz de criză majoră", a declarat Andreea Naggar - prefect Galați.

Primăria a promis că, până la finalul lunii ianuarie, cheile de la adăposturi vor ajunge la administraţia blocurilor.

"Căutăm soluții pentru rezolvarea acestei situații, pentru că trebuie asigurată și accesibilitatea, dar și integritatea acestor spații". Sursă: Primăria Galaţi

