După 13 ani, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a construit la Otopeni o parcare nouă, cu o suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi.

Noua parcare pe termen scurt de la aeroport se află la doar câteva secunde distanţă de terminalul plecări. O oră de parcare acolo costă 20 de lei şi este destul de plină chiar din prima zi. Noua parcare o înlocuieşte pe cea desfiinţată când au început lucrările pentru Magistrala 6 de metrou.

"Are cu 200 de locuri de parcare în plus. Aproape 70 de locuri dotate cu infrastructura necesară pentru dispozitivele cu încărcare electrică. Are mai multe locuri pentru persoanele cu dizabilităţi şi mai multe locuri pentru mama şi copilul", spune Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt CNAB.

Tarifele sunt mult mai mari, însă, pentru călătorii care vor să îşi lase maşina la aeroport până se întorc din vacanţă.

În parcarea pe termen lung de la Aeroportul Otopeni nu s-au mai făcut mari investiţii în ultimii ani. Este supravegheată doar de câteva camere video, dar o zi de parcare acolo costă 100 de lei. Este imediat în vecinătatea viitoarei staţii de metrou.

Parcările particulare din apropiere de aeroport au, însă, tarife la jumătate

Cinci zile costă 500 de lei în parcarea de la Otopeni şi 280, la particulari.

"Oferim serviciu de transfer atât dus, cât şi retur. Avem peste 850 de camere. Fiecare loc de parcare în parcarea supraetajată are un ochi pe ea. Sistemele noastre de ghidaj ajută foarte bine clienţii să-şi găsească locul de parcare", spune Alexandra Mahu, reprezentant parcare pivată lângă aeroport.

La acest capitol, aeroportul le poate face concurenţă afacerilor private abia peste doi ani. Peste câteva săptămâni vor începe lucrările la o parcare pe termen lung, supraetajată, în valoare de 79 de milioane de lei.

