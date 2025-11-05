Peste 32.100 de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei au fost descoperite de poliţişti în urma celor 17 percheziţii făcute marţi la locuinţele din Bucureşti şi din judeţul Ilfov ale reprezentanţilor unor societăţi comerciale. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi închiriat standuri într-un complex comercial din Sectorul 2, expunând spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci identice cu cele ale unor mărci de lux, protejate pe teritoriul României. Trei persoane au fost audiate şi apoi reţinute de către poliţişti pentru mai multe infracţiuni economice, informează news.ro.

- Parfumuri contrafăcute de 15 milioane de lei, găsite la percheziţiile din Bucureşti şi Ilfov - Shutterstock

Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare, marţi, 17 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal privind punerea în circulaţie de produse contrafăcute, deţinerea în afara antrepozitului fiscal fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi de punere în circulaţie de produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Au fost făcute 17 percheziţii

Potrivit anchetatorilor, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi închiriat standuri într-un complex comercial din Sectorul 2, expunând spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci identice cu cele ale unor mărci de lux, protejate pe teritoriul României. De asemenea, din cercetări a reieşit că bănuiţii ar fi comercializat ţigarete fără a fi marcate sau marcate necorespunzător.

Astfel, la data de 4 noiembrie 2025, au fost puse în aplicare 17 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, persoanele bănuite fiind duse la audieri în urma cărora trei au fost reţinute şi vor fi duse la instanţă.

În cadrul anchetei penale, declanşată cu sprijinul Autorităţii Vamale Române, au fost făcute 17 percheziţii, iar în timpul acestora au fost găsite şi ridicate, printre altele, peste 32.100 de parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute, având valoare de piaţă de aproximativ 14.470.000 de lei, o armă neletală care urmează a fi expertizată, aproximativ 5.000 de ţigarete netimbrate şi mai multe sume de bani, în lei şi valută. Anchetatorii au găsit, la locuinţele bănuiţilor, spaţii special amenajate pentru depozitarea produselor menţionate.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, dar şi de sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6 - 9 şi 28 Poliţie, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru punere în circulaţie de produse contrafăcute, deţinerea în afara antrepozitului fiscal fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi de punere în circulaţie de produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

