Doi părinţi din Iaşi au fost condamnaţi la închisoare pentru că nu şi-au ţinut copilul în scaun special când îl plimbau cu maşina. Bebeluşul de patru luni s-a lovit la cap de mai multe ori la frânele bruşte şi a murit la spital. Ca să scape de pedeapsă, mama şi tatăl lui au încercat să ducă poliţiştii pe piste greşite. Anchetatorii au avut nevoie de un test cu detectorul de miniciuni pentru a afla adevărul, iar expertiza medico-legală a lămurit lucrurile.

Judecătorii au tras concluzia, pe baza expertizei medico-legale, că moartea copilului a fost provocată de gravele şi repetatele lovituri la cap. În plus, procurorii au adus şi un martor care a văzut cum bebeluşul era plimbat în maşină fără scaun de protecţie.

"Este vorba despre o ucidere din culpă, reţinută de instanţă a fi presupus comisă prin neutilizarea echipamentului special de suport pentru bebeluşi în maşină, în timpul transportului" a spus preşedintele Curţii de Apel Iaşi, Diana Micu Cheptene.

"Eu nu cred că ea ştia în ce condiţii circulă copilul. El nu a recunoscut. Urme de regret au avut amândoi, dar neglijenţa e neglijenţă" a spus avocata inculpatei, Estela-Maria Grigor.

Copilul era aşezat de tată pe locul din faţă, de lângă şofer

Copilul a murit în 2021, după o serie de drumuri în care tatăl l-a plimbat cu maşina fără să îl pună în scaunul special cum prevede legea. Îl aşeza pe o pătură pe bancheta din spate sau chiar pe locul din faţă, de lângă şofer pentru că nu i-ar fi plăcut scaunul de protecţie. Bunica bebeluşului confirmă.

Reporter: Au fost vreodată cu băieţelul aici?

Bunica bebeluşului: Au fost, da.

Reporter: Şi aveau scăunel sau nu aveau?

Bunica bebeluşului: Nu aveau!

Poliţiştii au intrat pe fir după ce băieţelul a murit. Procurorii au interceptat o discuţie în care părinţii se înţelegeau să se acopere reciproc. Copilul a fost dus la un control, la spital, iar medicii au observat mai multe răni pe capul bebeluşului. După două săptămâni a murit.

Părinţii încercau să se acopere reciproc

"Păi îmi zice să recunosc cine l-a lovit la cap. Ce dracu' să recunosc, că doar eram acolo cu tine cand s-a întâmplat" a spus tatăl mamei bebeluşului, într-un mesaj interceptat de poliţişti.

Mama bebeluşului le-a spus anchetatorilor că leziunile copilului au fost provocate la naştere, dar a picat testul cu detectorul de minciuni. Tatăl a avut altă variantă - bebeluşul a murit înecat cu lapte. Chiar dacă nu şi-au recunoscut vina, părinţii au fost condamnaţi. Tatăl la cinci ani de închisoare cu executare, iar mama la patru ani. După verdict, femeia a fugit şi s-a ascuns, iar poliţiştii au dat-o în urmărire generală.

"Dacă micuțul ar fi fost aşezat într-un scaun auto, lucrurile ar fi putut sta complet diferit. Indiferent de model, capul copilului este protejat, iar centurile îl fixează în poziția corectă. În plus, scaunul absoarbe mare parte din șocul impactului. Specialiștii atrag atenția că, folosite corect, scaunele auto reduc de până la cinci ori riscul de deces în cazul unui accident rutier" a explicat reporterul Observator Iulia Pop.

Condamnarea părinţilor este o premieră în justiţia din România.

Mama, căutată acum de poliţişti, mai are doi copii lăsaţi în grija bunicii.

