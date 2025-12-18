Curtea de Apel Constanța a pronunțat, joi, 18 decembrie 2025, o hotărâre definitivă în dosarul penal în care rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost judecat pentru consum ilicit de droguri.

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare după ce a consumat canabis pe scena Beach Please! - Hepta

Instanța a admis apelul formulat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și a înăsprit semnificativ pedeapsa dispusă anterior de Tribunalul Constanța. Dosarul, înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Constanța, a ajuns în faza de apel după ce procurorii DIICOT au contestat sentința pronunțată în aprilie 2025.

Rejudecând cauza, magistrații au decis condamnarea inculpatului Thomaz Cameron Jibril la 9 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, conform ziuaconstanta.ro.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa au anunţat pe 16 octombrie că au decis trimiterea în judecată, în libertate, a rapperului Wiz Khalifa, în vârstă de 37 de ani, cetăţean al Statelor Unite, pentru deţinerea de droguri de risc fără drept, pentru consum personal.

Din dovezile adunate reiese că, pe data de 13 iulie 2024, în jurul orei 23:55, la festivalul de muzică din Costineşti, acesta a fost prins cu 18,53 grame de canabis şi o ţigaretă cu conţinut de canabis, deţinute pentru consumul propriu.

Wiz Khalifa şi-a cerut scuze pe Instagram pentru că a fumat marijuana în timpul concertului şi a promis că data viitoare va veni fără joint în România.

