Caz tulburător la Constanța. Doi copii, de 12 și 16 ani, au cerut protecție… chiar împotriva propriilor părinți. Totul a ieșit la iveală după ce băiatul cel mic a povestit unei angajate dintr-un mall prin ce trece, iar aceasta a sunat imediat la Telefonul Copilului. În fața tuturor, păreau familia perfectă: vacanțe exotice și o viață fără griji afișată pe rețelele sociale. În realitate însă, au povestit copiii, în spatele acestei aparențe se ascundea o altă lume. Una în care violența și frica făceau parte din viața de zi cu zi a fraţilor. Tatăl a fost arestat, iar mama are, deocamdată, interdicție de a se apropia de copii.

După o bătaie care i-a lăsat urme pe corp, copilul de 12 ani a cerut ajutorul unei angajate dintr-un mall. A spus că, acasă, violența devenise normalitate, iar frica parte din fiecare zi. Femeia a sunat imediat la Telefonul Copilului. Pentru polițiști, aparențele nu au mai contat. Dincolo de imaginile atent construite în online și de faptul că nu le lipsea nimic material, semnele de pe trupul copiilor au spus totul.

„Polițiștii au făcut o evaluare de caz pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu”, a declarat Andreea Ambrozie, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.

Semne ignorate la școală

La şcoala unde învaţă cel mai mic dintre fraţi, profesorii recunosc că existau indicii, dar greu de pus cap la cap la timp.

„Este un copil isteț, puțin mai năzdrăvan decât alți copii, dar în limitele normalului. Poate aveau niște probleme și acasă, care se reflectau în comportamentul copilului de la școală. Mama a fost sfătuită să recurgă la consiliere psihologică cu toată familia”, a declarat Amelia Duca, directoarea școlii.

Cei doi frați sunt acum în grija statului și primesc consiliere psihologică.

„Pentru cei doi minori s-a instituit o măsură specială de protecție, respectiv plasament în regim de urgență, la un serviciu social cu cazare. Au fost încântați de condițiile pe care le oferă centrul și nu au manifestat niciun comportament care să îi îngrijoreze pe specialiști”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanța.

În astfel de cazuri, ordinul de protecție poate fi singura soluție rapidă care îi ține pe copii departe de pericol. Specialiștii spun însă că intervenția ar trebui să vină mult mai devreme, înainte ca cei mici să ajungă să ceară singuri ajutor. Cazul ridică o întrebare importanta: câți copii mai trăiesc în tăcere astfel de situații, fără să ceară ajutor?

Marcați pe viață

Unul din doi copii spune că este pedepsit prin bătaie acasă, iar urmările îi pot marca întreaga viață.

"Un copil agresat, un copil abuzat, va fii cel mai probabil agresor sau o persoană care nu o să stabilească relaţii sociale, timidă, retrasă, care nu o să poată avea relaţii funcţionale pe termen lung", a declarat Elena Stambuli - psiholog.

Este al doilea caz în care se emite un ordin de protecţie faţă de părinţi şi primul pentru violenţă fizică.

Deşi pare greu de imaginat, copiii sunt cei care cer de multe ori ajutorul. Cel mai des apelează 112 sau Telefonul Copilului. Legea îi obligă însă pe medici şi profesori să raporteze autorităţilor orice semn de abuz.

