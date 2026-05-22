Curg anchetele în Bacău după moartea lui Robert, elevul de clasa a opta care s-a prăbușit în curtea școlii și a pierit înainte ca medicii să-l poată ajuta. Mama copilului acuză serviciul de ambulanță de nepăsare și spune că fiul ei ar fi în viaţă dacă medicii ajungeau mai repede. De cealaltă parte, coordonatorul care a trimis inițial o ambulanță fără doctor la caz se apără şi spune că nu a primit suficiente informaţii în apelurile la 112 cât să înțeleagă cât de gravă e situaţia. O anchetă internă și verificări ale Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă încearcă să stabilească exact cine şi unde a greșit. Între timp, apar și primele informații din raportul legiştilor.

"Am văzut, tot, tot, tot ce s-a întâmplat. Putea să fie recuperat băiatul meu". Este mărturia unei mame care și-a văzut singurul copil stingându-se sub ochii ei. Primul apel la 112 a fost făcut puţin după prânz, imediat după ce Robert s-a prăbușit din senin. Până la sosirea salvatorilor, toţi cei din jur au încercat să îl ajute aşa cum au putut. "S-au străduit profesorii, profesorii erau cei care i-au dat primul ajutor şi ambulanţa a ajuns foarte târziu, foarte târziu. Copilul mai avea puls, putea să fie recuperat băiatul meu", a declarat mama lui Robert.

Prima ambulanță ajunsă la școala din Vladnic nu avea medic

Prima ambulanță ajunsă la școala din Vladnic nu avea medic. Un doctor a ajuns la caz abia după două ore. Serviciul Judeţean de Ambulanță Bacău spune că echipajul complet era disponibil la primul apel, însă medicul coordonator se scuză în nota explicativă şi spune că nu a primit toate informațiile necesare pentru a evalua corect cazul. Aşa că a decis să trimită ambulanţa cu medic către o altă urgenţă. "Maşina de Terapie Intensivă Bacău, din lipsă de medici la UPU, nu funcţionează permanent. Nu este 24 din 24", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. "Medicul coordonator care a gestionat cazul din data de 20.05.2026 a declarat că: a primit o informare incompletă, nu cunoştea date concrete despre copil, dacă respiră, dacă are puls sau nu, a decis să aloce echipaj de primă urgenţă, echipajul cu asistent să acorde primul ajutor, şi, dacă are nevoie, să ceară echipaj în susţinere cu medic", a declarat Aura Creţu, Serviciul de Ambulanţă Bacău.

Articolul continuă după reclamă

Mai multe clarificări vor apărea după o anchetă internă, în cadrul căreia vor fi ascultate apelurile la 112. Scopul este să se verifice dacă informațiile primite în dispecerat justificau trimiterea imediată a unei ambulanțe cu medic. Și reprezentanții DSU vor face verificări, inclusiv pentru a afla cât timp a stat echipajul cu medic la UPU după ce a adus primul pacient pentru care fusese plecat. Profesorii au făcut tot posibilul să îl țină pe Robert în viață până la sosirea ambulanței. Specialiștii spun că este esențial ca dascălii să știe să acorde primul ajutor. La școala din Vladnic, cadrele didactice sunt instruite periodic de voluntarii Crucii Roșii. "Sunt efectuate cursuri de prim ajutor. Toţi profesorii au certificate şi periodic se fac. Au făcut o treabă extraordinară. Chiar ţin să îi felicit. Au intervenit prompt, din păcate nu s-a putut face nimic pentru copilaş, dar ele au intervenit foarte bine şi cu mult curaj", a declarat Marian Ghiţă, director şcoală. Cursuri periodice se fac şi în şcolile şi liceele bucureştene.

"Acele minute sunt foarte importante şi tot timpul o spun, în cazul unui SCR, dacă e cineva şi intervine în primele patru minute, şansele de a reporni cordul ajung undeva la 70%. Şapte persoane din 10 ar putea fi salvate dacă ar fi cineva acolo şi ar şi interveni", a declarat Alin Popa, directorul Direcției de Medicină Școlară ASSMB. "Ne dorim foarte mult, măcar acum în al 12-lea ceas, să se facă ceva, să se echipeze ambulanţa, să facă şi prin comune câte un punct de ambulanţă. Ca să nu dureze atât până ajunge la faţa locului, la intervenţie", a declarat Sorin Roşu, primar. Cauza exactă a morţii lui Robert încă nu a fost elucidată. Surse din anchetă spun că medicii legiști ar fi descoperit în timpul necropsiei că băiatul avea inima mărită, cel mai probabil o malformație congenitală rămasă nedescoperită.

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰