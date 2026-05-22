A condus sub influenţa drogurilor şi a fugit de poliţişti. Tânărul a fost reţinut la scurt timp

Un tânăr de 27 de ani din comuna argeşeană Mălureni, care a condus sub influenţa drogurilor şi a fugit de poliţiştii care au încercat să-l oprească, a fost reţinut şi ulterior plasat în arest la domiciliu.

de Redactia Observator

la 22.05.2026 , 19:13
Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, tânărul este cercetat pentru conducerea unui autovehicul fără drept şi sub influenţa drogurilor.

"Din cercetări a rezultat că, în ziua de 16 mai, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeş au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, al cărui conducător nu a respectat semnificaţia acestuia, continuând deplasarea, împrejurare în care a fost necesară urmărirea autovehiculului. Conducătorul auto a fost depistat şi identificat ca fiind un bărbat, de 27 de ani, din Mălureni, care conducea un autoturism pe raza localităţii de domiciliu, iar din verificările efectuate în bazele de date, a rezultat că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat", se arată în comunicat, conform Agerpres.

Cu ocazia verificărilor au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de substanţe cu efect psihoactiv, astfel că şoferul a fost testat de poliţişti cu aparatul din dotare, rezultatul fiind pozitiv pentru o substanţă. El a fost apoi însoţit la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea efectuării analizelor de laborator.

"Ulterior, ca urmare a comunicării rezultatului analizelor de laborator, a fost confirmată prezenţa substanţei detectate cu ocazia testării efectuate în trafic. După administrarea probatoriului şi parcurgerea etapelor procesuale, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă", precizează IPJ Argeş.

Suspectul a fost prezentat vineri în faţa instanţei, iar Judecătoria Curtea de Argeş a dispus cercetarea lui sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.

