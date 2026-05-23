În acest weekend, cetatea medievală din Târgu Mureş s-a transformat într-o grădină de primăvară. Cu parfum de flori şi o explozie de culori, mii de plante au adus la viaţă un eveniment care îşi doreşte să redea oraşului renumele de altădată. Cel de "oraş al florilor". Zeci de producători şi decoratori florali îi invită pe vizitatori să descopere magia primăverii, chiar în inima cetăţii.

La Târgu Mureş, evenimentul intitulat "Magia Primăverii" a adus culoare în întregul oraş. Peste 50 de comercianţi şi producători au venit cu flori decorative, plante exotice, aranjamente spectaculoase şi accesorii inspirate din natură. Vizitatorii au avut de unde alege, mai ales că perioada aceasta este una dintre cele mai importante pentru producătorii de flori.

"Toate sunt frumoase, absolut toate. E o minune să avem aşa ceva în acest oraş". "Ne înfrumuseţează viaţa şi chiar şi atunci când suntem trişti, câtă culoare vedem în jurul nostru ne ridică dispoziţia şi ne face viaţa mai frumoasă", au spus două doamne.

"S-a născut din ideea de a aduna producătorii florali şi de a le da şansa de a vinde produsele deoarece mai este luna, putem să spunem luna forte pentru ei. Au o gamă foarte variată de flori", a afirmat Tunde Vajda, organizator.

Articolul continuă după reclamă

Mii de flori la ghiveci au format un covor floral impresionant

Atracţia principală a ediţiei este un covor floral, realizat din mii de flori la ghiveci, întins pe mai mulţi metri în incinta cetăţii.

"Târgul de flori a făcut pentru oraş un lucru foarte frumos. Dacă oamenii vin şi ies, atunci pot vedea că valoarea culturii, a oraşului şi în acest domeniu se poate ridica la un nivel", a spus Attila Barabasi, gazda evenimentului.

La târg au fost prezenţi şi artizani locali.

"M-am axat foarte mult, la acest târg, pe flori, în special pe cea ce înseamnă macii sub diferite forme. Fie coliere, fie cercei, broşe", a spus un comerciant de bijuterii.

Organizatorii promit şi alte surprize pentru cei ce vor vizita evenimentul, care se va încheia mâine seară.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰