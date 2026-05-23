Trenurile CFR dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni nu vor circula între 26 şi 29 mai, timp de cinci ore, în jurul prânzului.

Întreruperea circulației este necesară pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară.

Potrivit companiei de transport, nu vor circula 12 dintre cele 48 de trenuri zilnice care leagă Capitala de aeroport.

Lucrările vor avea loc zilnic, între orele 10:30 și 15:30.

