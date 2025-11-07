Pe pârtia de schi de la Durău - Neamț apar mormane de zăpadă. Instalaţiile pentru zăpadă artificială au pornit, iar la sfârşitul lunii sunt aşteptaţi amatorii de sporturi de iarnă.

Deși temperaturile sunt cu plus în miezul zilei, fabrica de zăpadă de la Durău a dat randament.

"Soarele strălucește aici la Durău. Deși sunt 10 grade afară, mormanele de zăpadă artificială cresc cu aproape 4 metri cubi pe oră. Până la sfârșitul lunii, instalația va produce o cantitate însemnată de zăpadă ceea ce ar permite deschiderea sezonului de iarnă odată cu minivacanța de 1 Decembrie", a transmis reporterul Observator Angela Bertea.

Instalația a fost pusă în funcțiune anul trecut, după ce în sezonul de iarnă 2023/2024 au fost doar patru weekenduri cu zăpadă.

Articolul continuă după reclamă

"Sezonul trecut, după ce am montat făbricuța noastră de zăpadă, am pornit producerea zăpezii undeva la 20 noiembrie. Pe data de 15 decembrie am deschis sezonul de schi, săniuș, absolut tot parcul funcțional și am funcționat până pe 20 martie, adică am avut 3 luni de zile pline", a declarat George Chiriac, administrator pârtie.

Instalaţia pentru zăpadă artificială costă 700.000 de euro şi consumă curent de 200 de lei pe oră.

"Are nevoie de energie electrică, apă și cam ăsta e principiul. E un congelator foarte mare, are nevoie de vreo 250 de litri de freon", susține Ovidiu Calară, operator pârtie.

Cei care plănuiesc să petreacă minivacanţa de 1 Decembrie în staţiunea Durău sunt așteptați la pensiunile din zonă cu meniuri tradiţionale.

"O cameră matrimonială 420 de lei pe noapte, care are micul dejun inclus şi accesul la spa. Apartamentele sunt 690 de lei noapte, la fel cu mic dejun și acces la spa", spune Ioana, ospătar.

Administatorii pârtiei de la Durău vor să dea startul sezonului de sporturi de iarnă pe 29 noiembrie.

O zi de schi costă 100 de lei, iar pentru un abonament de 6 zile, turiștii plătesc 260 de lei.

