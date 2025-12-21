Sezonul de iarnă s-a deschis oficial la Straja, cu distracție, adrenalină și o surpriză pentru turiști. Prima sanie pe șine din stațiune, un adevărat rollercoaster montan de peste un kilometru, a fost inaugurată în prima zi, pe o vreme perfectă pentru schi.

Zăpada şi voia bună din staţiunea Straja au atras ca un magnet turiştii. Cei veniți să se bucure de primele coborâri pe pârtie au avut parte și de o nouă atracţie: inaugurarea primei sănii pe șine. "Este o sanie care a fost realizată, zic eu, într-un timp record de 3 luni de zile. Este realizată pe fonduri europene, 40% contribuţia noastră, 60% fonduri europene. Are peste 1.300 de m şi are sunt 36 de sănii pe şină. Sperăm să funcţioneze 365 de zile din 365", a declarat Emil Părău, investitor staţiunea Straja.

Domeniul schiabil din Straja se întinde pe aproximativ 26 de kilometri, cu 12 trasee pentru toate nivelurile

"Avem deschise 3 instalaţii de transport pe cablu, telegondola care face accesul din Lupeni în staţiune, elescaunul Constantinescu care face accesul spre pârtia de 1 km 200", a declarat Alin Părău, administrator pârtii. Nu a durat mult până când au apărut primii doritori de adrenalină. Tunurile de zăpadă au fost şi ele puse în funcțiune. Tocmai de aceea, salvamontiştii sunt mereu prezenţi în zonă şi le recomandă turiştilor să fie foarte atenţi.

"Este un culoar artificial de alunecare atât în partea superioară unde funcţionează în întregime pârtia. Să reducă viteza la ieşirea din din pârtia Constantinescu din partea superioară şi să menţină o viteză cât se poate de mică pe culoarele de acces către instalaţii", a declarat George Resiga, Salvamont Lupeni. Domeniul schiabil din Straja se întinde pe aproximativ 26 de kilometri, cu 12 trasee pentru toate nivelurile.

