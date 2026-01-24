A început weekendul, iar pârtiile s-au umplut din nou de turiști. Vremea e numai bună pentru sporturi de iarnă. La Durău, în județul Neamț, stratul de omăt este unul consistent, iar cine nu schiază are la dispoziție sănii sau tubbing.

La baza pârtiei din Durău, zăpada măsoară aproximativ 60 de centimetri, suficient cât distracția să fie la ea acasă. Cei pasionați de schi și snowboard profită din plin de condițiile bune, iar pentru cei care preferă alternativele, stațiunea pune la dispoziție zone de tubing și spații de relaxare la soare.

Pe lângă sporturile de iarnă, turiștii care au ales să petreacă acest weekend la Durău au avut parte și de surprize speciale, prilejuite de sărbătorirea Micii Uniri, pe 24 ianuarie. Un ansamblu folcloric a urcat pe pârtie, unde, alături de turiști, a încins hore și a recreat atmosfera tradițională a sărbătorii.

Momentul a fost completat de o coborâre spectaculoasă a salvamontiștilor, care au venit pe pârtie purtând drapelul României, spre bucuria celor prezenți. Imaginile au atras aplauze și au transformat ziua de schi într-o adevărată celebrare a iernii și a tradițiilor românești.

Stațiunea Durău rămâne una dintre destinațiile preferate ale turiștilor în acest sezon, combinând condițiile bune pentru sporturile de iarnă cu evenimente care aduc un plus de culoare și atmosferă de sărbătoare.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

