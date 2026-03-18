Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a murit la vârsta de 93 de ani. Mesajul Patriarhului Daniel

Patriarhul Ilia al II-lea, care a condus Biserica Ortodoxă Georgiană timp de aproape o jumătate de secol, a decedat marți, 17 martie 2026, potrivit AFP.

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a murit la vârsta de 93 de ani.

Patriarhul Ilia al II-lea Ghudușașvili-Șiolașvili al Georgiei s-a născut în data de 4 ianuarie 1933, primind numele de botez Irakli, în Vladikavkaz, în Osetia de Nord, pe atunci în Uniunea Sovietică, scrie basilica.ro.

Familia sa provenea din regiunea Kazbegi din Georgia, având rădăcini adânci în zona montană Khevi, unde familia Șiolașvili era bine cunoscută.

A absolvit Academia Teologică din Moscova în 1960. A fost tuns în monahism, primind numele de Ilia, apoi a fost hirotonit ierodiacon în 1957 și ieromonah în anul 1959. După absolvire, părintele Ilia s-a întors în Georgia unde a fost rânduit ca preot la Catedrala din Batumi.

Articolul continuă după reclamă

În 1961 a fost ridicat la rangul de arhimandrit, iar în 26 august 1963 a fost hirotonit episcop de Batumi și Șemokmedi și numit Episcop vicar patriarhal.

În aceeași perioadă, a devenit primul rector al Seminarului Teologic din Mtskheta, unica instituție de învățământ teologic din Georgia în epocă, având un rol esențial în formarea noilor clerici.

În 1967 a devenit episcop de Țkhumi și Abhazia, iar în 1969 a fost ridicat la rangul de mitropolit.

După mutarea la Domnul a Patriarhului David al V-lea al Georgiei, a fost ales Catolicos-Patriarh al întregii Georgii, în 25 decembrie 1977.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea a restaurat prestigiul Bisericii Georgiei. Până la sfârșitul anilor 1980, numărul clericilor, al mănăstirilor și al bisericilor a crescut semnificativ.

De asemenea, a coordonat publicarea unei traduceri moderne în limba georgiană a Sfintei Scripturi, în perioada reformelor din Uniunea Sovietică și a avut un rol activ în viața socială și politică a Georgiei, mai ales în perioadele de criză.

Sub conducerea sa, Biserica și-a extins prezența și s-a reconectat cu credincioșii din întreaga țară.

Pentru a încuraja credincioșii să-și nască copiii, Patriarhul Ilia a botezat personal zeci de mii de copii - mai precis, fiecare copil născut după primii doi în familiile georgiene. În acest scop, familiile erau invitate la Catedrala din Tbilisi pentru slujba baptismală.

În anul 2002, a semnat un acord istoric cu președintele Georgiei, Eduard Șevardnadze, prin care Bisericii i-a fost acordat un statut juridic special și i-a fost recunoscut rolul semnificativ în viața națională.

Patriarhul Ilia al II-lea este membru onorific al Academiei Georgiene de Științe (din 2003) și al Academiei Internaționale pentru Promovarea Cercetării Științifice (din 2007).

Mesajul Patriarhului Daniel

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe, potrivit basilica.ro.

"Cu profundă întristare, am primit vestea trecerii din această lume a preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii, o venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane și un mărturisitor statornic al credinței, care a păstorit cu înțelepciune Biserica Ortodoxă a Georgiei, atât în vremuri de încercare, cât și de înnoire. În numele ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, adresăm condoleanțe membrilor Sfântului Sinod și întregii Biserici Ortodoxe a Georgiei", a transmie Patriarhul Daniel.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰