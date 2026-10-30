Românii iau sume uriaşe din ajutoare sociale din Germania şi îşi cumpără maşini de lux, în România

În orașul german Magdeburg, cheltuielile cu ajutoarele sociale acordate cetățenilor români au crescut de 20 de ori din 2013, de la puțin peste 140.000 de euro la mai mult de trei milioane de euro, potrivit Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania. În timp ce autoritățile locale germane se plâng de cheltuielile tot mai mari, mai mulți primari din România laudă ajutoarele oferite de statul german, într-un documentar realizat de postul MDR.

Reportajul, intitulat "Migrația sărăciei în UE: A ajuns sistemul de protecție socială într-un impas?", prezintă efectele libertății de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană.

Cum ajung cetăţenii români şi bulgari să locuiască și să muncească, fără viză sau permis de muncă

Persoanele care pot dovedi că au un loc de muncă, chiar și unul cu program redus și venituri mici, precum un minijob, pot obține statutul de lucrător în Uniunea Europeană. Publicația menționează și cazurile în care acest statut ar putea fi obținut prin declararea unei activități independente fictive, potrivit publicației Bild.

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Acest drept le permite cetățenilor români și bulgari să locuiască și să muncească în Germania fără să aibă nevoie de viză sau de permis de muncă.

Statutul de lucrător poate permite accesul, în anumite condiții, la ajutoare sociale pentru acoperirea cheltuielilor de trai și la alocații pentru copii.

Jurnalista Jana Gareis a discutat cu mai multe persoane din orașele germane Magdeburg, Halle și Hagen, dar a mers și în România. La sosirea în țară, reportera a fost surprinsă de schimbările pe care le-a observat. La ultima sa vizită, în 2018, localitățile erau sărace, iar mulți dintre locuitori plecaseră în străinătate. Acum, situația este diferită.

Ajutoarele sociale din Germania sunt "o comoară"

"Străzile din cartierele de romi sunt pline de oameni și de mașini, unele chiar de lux. Multe autoturisme au numere de înmatriculare din Germania, din Magdeburg, Halle și Hagen, în Renania de Nord-Westfalia. Casele sunt mai moderne și mult mai mari", se menţionează în reportaj.

În România, jurnalista a întâlnit oameni care i-au povestit cum își câștigă existența rudele lor plecate în Germania.

"Mașina este a copiilor mei. Ei lucrează la negru pe șantiere în Germania și câștigă 100 de euro pe zi", i-a spus o persoană.

Un alt bărbat a declarat că locuiește în orașul german Halle an der Saale, unde familia sa își câștigă existența din colectarea fierului vechi.

Primarul Zobar-Marian Cuțitaru, din comuna Bărbulești, a vorbit deschis despre ajutoarele sociale acordate de statul german. Potrivit edilului, în localitatea sa există familii cu zece sau chiar 15 copii. Primarul susține că eliberează lunar aproximativ 20-30 de adeverințe necesare pentru obținerea alocațiilor pentru copii în Germania.

"Primesc în Germania ajutor social și ajutor pentru locuință (...). Sumele se adună repede. Pentru țara noastră și pentru copiii noștri din România, este ca o comoară", a declarat primarul.

Ajutoarele sociale reprezintă unul dintre motivele pentru care familiile pleacă în Germania

Potrivit acestuia, ajutoarele sociale reprezintă unul dintre motivele pentru care familiile de romi pleacă de ani de zile în Germania. În același timp, numărul persoanelor care primesc ajutoare sociale în localitatea sa a scăzut considerabil.

Și Marcel Bamboi, primarul comunei Fântânele din România, a vorbit despre locuitorii care au ales să se stabilească în Germania. "Dacă Germania nu ar oferi aceste ajutoare, probabil că nici ei nu ar mai fi acolo", a declarat edilul.

Un tată cu opt copii, care lucrează și el pe șantiere în Germania, a fost întrebat de jurnalistă, în timpul vizitei sale în România, dacă primește sprijin financiar din partea statului german.

"Da, primesc alocații pentru copii, ajutoare de la Jobcenter, le primesc pe toate", a răspuns bărbatul. Acesta a declarat că veniturile sale lunare ajung la aproximativ 3.000 de euro.

Un alt muncitor român în construcții, tată a șapte copii, care vorbește foarte puțin limba germană, a explicat ce îl atrage în Germania.

"În România, alocația pentru copii este de 50 de euro, în Germania este de 255 de euro", a spus acesta.

Documentarul prezintă și un calcul pentru o familie cu șapte copii. Dacă părinții câștigă împreună aproape 700 de euro din locuri de muncă cu venituri reduse, familia ar putea primi și ajutoare de la stat în valoare de până la 3.800 de euro.

Astfel, potrivit exemplului prezentat în reportaj, veniturile totale ale familiei ar putea ajunge la aproximativ 4.500 de euro net pe lună.

Aproximativ 70% dintre românii din Hagen primesc ajutoare sociale

Și în orașul Hagen, din landul Renania de Nord-Westfalia, cifrele atrag atenția. Dintre cei aproximativ 4.500 de locuitori cu cetățenie română, 3.100 primesc ajutoare sociale pentru acoperirea cheltuielilor de trai, adică aproximativ 70%. În 2013, doar 52 de cetățeni români beneficiau de acest tip de sprijin financiar.

Marc Elxnat, în vârstă de 40 de ani, reprezentant al Asociației Germane a Orașelor și Comunelor, consideră că problema ține de legislația Uniunii Europene. Potrivit acestuia, chiar și câteva ore de muncă, de exemplu printr-un contract de tip minijob, pot fi suficiente pentru ca o persoană să fie considerată lucrător în Germania.

Acest statut, împreună cu prevederile legislației sociale germane, poate permite accesul la mai multe forme de sprijin financiar din partea statului.