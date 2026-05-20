Video Patru adolescente, filmate într-un bungalow înainte ca acesta să ia foc, pe faleza din Ovidiu

Flăcări puternice au fost şi pe faleza din staţiunea Ovidiu unde un bungalow acoperit cu stuf a fost incendiat intenţionat. Suspecte sunt patru adolescente care au fost surprinse de camerele de supraveghere.

de Andreea Filip

la 20.05.2026 , 13:53
Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum cele patru fete erau în interiorul bungalow-ului în momentul în care a început să iasă fum. În doar câteva secunde, flăcările au cuprins întreaga căsuță de paie. Și mai grav este faptul că cele patru fete și-au pus propria viață în pericol, dar și pe cea a celor care ar fi putut să treacă prin acea zonă.

Autoritățile locale spun că astfel de gesturi de vandalism sau inconștiență pot duce la consecințe extrem de grave. Acum părinții celor patru fete vor fi trași la răspundere. 

Reprezentanții primăriei Ovidiu spun că în tot orașul au fost montate peste 400 de camere de supraveghere, tocmai pentru a descuraja astfel de gesturi extreme.

