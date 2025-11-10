Paznicul unei bănci din Iași a fost arestat preventiv după ce a furat din bancomatul unității 68.650 lei și 9.750 euro. Bărbatul este acuzat de două infracțiuni de furt calificat, comise în zilele de 16 și 23 octombrie, folosindu-se de cheile și codurile de acces ale băncii și știind că sistemul de supraveghere video era oprit.

Paznicul unei bănci din Iași, arestat după ce a furat peste 68.000 lei și 9.750 euro din bancomat - arhivă / imagine ilustrativă

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, bărbatul este acuzat de două infracțiuni de furt calificat, transmite Mediafax.

Acesta era angajat al unității bancare în calitate de ofițer de securitate.

În 16 și în 23 octombrie, folosind cheile de acces și codurile de dezarmare deținute, a pătruns fără drept în interiorul agenției, care era închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată, știind că este oprit sistemul de supraveghere video.

Articolul continuă după reclamă

El a deschis un bancomat din care a furat aproximativ 48.000 lei și 9.750 euro, în 16 octomrbie, și 20.000 lei, în 23 octombrie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a admis propunerea de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat, formulată de procurori.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰