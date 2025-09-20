Peggy și Benjamin, singurele exemplare de panda roșu din România, sunt astăzi vedetele Grădinii Zoologice din Braşov. Vizitatorii sunt așteptați la un eveniment dedicat protejării speciei lor, pe cale de dispariție.

Sărbătoriţii zilei sunt Peggy, un panda roşu care a ajuns la Braşov în 2019, în vârstă de 8 ani, provenit din Suedia, şi partenerul ei, Benjamin, în vârstă de 6 ani, care a venit din Olanda în 2020.

Cei doi au primit un tort făcut din bambus, fructe şi legume. Urşii s-au bucurat şi de prezenţa oaspeţilor, care şi-au adus contribuţia la acest tort.

Peggy şi Benjamin sunt singurele exemplare de panda roşu din România şi au o zonă dedicată la Grădina Zoologică din Braşov. Astăzi este Ziua Internaţională a urşilor panda roşii, iar la Zoo Braşov momentul a fost marcat într-un mod aparte.

Sâmbătă, până la ora 16:00, sunt programate momente educative pentru vizitatori, dar şi activităţi de interacţiune cu animalele. Practic, este o adevărată sărbătoare pentru Peggy şi Benjamin.

