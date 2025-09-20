Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Peggy și Benjamin, doi panda roşii de la Zoo Braşov, sărbătoriţi în mod inedit de ziua lor

Peggy și Benjamin, singurele exemplare de panda roșu din România, sunt astăzi vedetele Grădinii Zoologice din Braşov. Vizitatorii sunt așteptați la un eveniment dedicat protejării speciei lor, pe cale de dispariție.

de Claudiu Loghin

la 20.09.2025 , 13:55

Sărbătoriţii zilei sunt Peggy, un panda roşu care a ajuns la Braşov în 2019, în vârstă de 8 ani, provenit din Suedia, şi partenerul ei, Benjamin, în vârstă de 6 ani, care a venit din Olanda în 2020.

Cei doi au primit un tort făcut din bambus, fructe şi legume. Urşii s-au bucurat şi de prezenţa oaspeţilor, care şi-au adus contribuţia la acest tort.

Peggy şi Benjamin sunt singurele exemplare de panda roşu din România şi au o zonă dedicată la Grădina Zoologică din Braşov. Astăzi este Ziua Internaţională a urşilor panda roşii, iar la Zoo Braşov momentul a fost marcat într-un mod aparte.

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, până la ora 16:00, sunt programate momente educative pentru vizitatori, dar şi activităţi de interacţiune cu animalele. Practic, este o adevărată sărbătoare pentru Peggy şi Benjamin.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

zoo brasov gradina zoologica
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Evenimente » Peggy și Benjamin, doi panda roşii de la Zoo Braşov, sărbătoriţi în mod inedit de ziua lor