Chiar înainte de ivirea zorilor, moaştele cuvioasei Parascheva au fost scoase din Catedrală. O mare de credincioşi aştepta deja să se închine.
Doamna Elena este prima care s-a închinat la raclă. Are 82 de ani şi vine de mai bine de două decenii la pelerinaj. S-a aşezat la rând marţi la ora 11 şi a îndurat cu credinţă ploaia şi vremea rea.
Venit din Dorohoi, părintele Ciprian le-a fost alături credincioşilor în orele de aşteptare.
Jandarmii au vegheat ca totul să se desfăşoare în ordine.
Racla va rămâne în curtea Catedralei până pe 15 octombrie, timp în care organizatorii aşteaptă sute de mii de credincioşi.
Redactia Observator
