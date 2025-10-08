Antena Meniu Search
Video Pelerinaj în ploaie pentru Sfânta Parascheva. "Tremur de emoţie şi de bucurie că am ajuns aici"

A început cel mai mare pelerinaj ortodox din ţara noastră, cel al Sfintei Parascheva. Mii de credincioşi au ajuns încă de la primele ore ale dimineţii la Iaşi. Racla cu sfintele moaşte a fost scoasă din catedrală în zori, în cadrul unei procesiuni impresionante. A fost apoi aşezată spre închinare în baldachinul cu flori, special amenajat în curtea lăcaşului de cult, unde va rămâne până pe 15 octombrie.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 20:22

Chiar înainte de ivirea zorilor, moaştele cuvioasei Parascheva au fost scoase din Catedrală. O mare de credincioşi aştepta deja să se închine.

Doamna Elena este prima care s-a închinat la raclă. Are 82 de ani şi vine de mai bine de două decenii la pelerinaj. S-a aşezat la rând marţi la ora 11 şi a îndurat cu credinţă ploaia şi vremea rea.

Venit din Dorohoi, părintele Ciprian le-a fost alături credincioşilor în orele de aşteptare.

Jandarmii au vegheat ca totul să se desfăşoare în ordine.

Racla va rămâne în curtea Catedralei până pe 15 octombrie, timp în care organizatorii aşteaptă sute de mii de credincioşi.

