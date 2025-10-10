Video Peste 50.000 de oameni s-au închinat vineri la moaştele Sfintei Parascheva. Unii au rămas pentru turism
Peste 50.000 de oameni s-au închinat, astăzi, la Iaşi, la moaștele Sfintei Parascheva. După ce au primit o gustare din partea Patriarhiei, mulţi au plecat acasă, la zeci ori sute de kilometri. Autorităţile vor să profite, însă, de cel mai mare pelerinaj din ţară ca să transforme măcar o parte din pelerini în turişti.
Şirurile lungi de pelerini trec foarte aproape de alte minuni - turistice şi culturale - care îi aşteaptă să le descopere.
Alte obiective turistice sunt pe o rază de 800 de metri în jurul catedralei mitropolitane: Palatul Rosnovanu - capodoperă de arhitectură din anul 1800, Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, Casa Dosoftei - muzeu cu exponate unicat - şi Palatul Culturii.
În mod excepţional, Palatul Culturii poate fi vizitat luna aceasta şi în zilele de luni şi marţi, când în mod normal este închis. Clădirea istorică adăposteşte patru muzee.
Ateneul din Iași oferă pelerinilor spectacole gratis.
Majoritatea pelerinilor care ajung de la mare distanţă la Iaşi se duc, însă, direct acasă, după ce se închină la moaştele Sfintei Parascheva.
De mâine, preoţii se aşteaptă să crească mult numărul pelerinilor.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰