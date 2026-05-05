Reorganizare la Poliția Locală București. Câte posturi şi funcţii de conducere vor fi eliminate

Poliția Locală a Capitalei va fi reorganizată, prin reducerea numărului de posturi de la 514 la 384, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți un proiect de hotărâre în acest sens, potrivit Agerpres.

Actul normativ, adoptat cu 45 de voturi "pentru" şi patru abţineri, prevede că numărul funcţiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.

Hotărârea stipulează crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică şi circulaţie faţă de cel de inspecţie şi control, precum şi faţă de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică, Direcţia Inspecţie şi Control, Direcţia Dispecerat Operativ Integrat şi Direcţia Economică.

Iniţiativa urmăreşte reducerea cheltuielilor bugetare şi eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

"Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, (...) calitatea serviciilor oferite populaţiei neavând de suferit", se susţine în document.

