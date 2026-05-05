Reorganizare la Poliția Locală București. Câte posturi şi funcţii de conducere vor fi eliminate

Poliția Locală a Capitalei va fi reorganizată, prin reducerea numărului de posturi de la 514 la 384, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți un proiect de hotărâre în acest sens, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 05.05.2026 , 14:46

Actul normativ, adoptat cu 45 de voturi "pentru" şi patru abţineri, prevede că numărul funcţiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.

Hotărârea stipulează crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică şi circulaţie faţă de cel de inspecţie şi control, precum şi faţă de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică, Direcţia Inspecţie şi Control, Direcţia Dispecerat Operativ Integrat şi Direcţia Economică.

Articolul continuă după reclamă

Iniţiativa urmăreşte reducerea cheltuielilor bugetare şi eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

"Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, (...) calitatea serviciilor oferite populaţiei neavând de suferit", se susţine în document.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cgmb primaria bucuresti pmb politia locala consiliul general
Înapoi la Homepage
Decizia radicală a unui bărbat, după ce soţia lui l-a trădat, având o aventură cu prietenul lui milionar!
Decizia radicală a unui bărbat, după ce soţia lui l-a trădat, având o aventură cu prietenul lui milionar!
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
"E momentul ca BNR să intervină". Un economist spune că Isărescu are două variante, după creşterea euro, dar una va duce la recesiune
"E momentul ca BNR să intervină". Un economist spune că Isărescu are două variante, după creşterea euro, dar una va duce la recesiune
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, terorizată și amenințată de un lider interlop! Ar fi intimidat-o cu pungi cu fecale
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, terorizată și amenințată de un lider interlop! Ar fi intimidat-o cu pungi cu fecale
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei?
Observator » Ştiri politice » Reorganizare la Poliția Locală București. Câte posturi şi funcţii de conducere vor fi eliminate
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.