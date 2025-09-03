DNA face percheziţii în nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală care vizează tranzacţii cu maşini de lux. Descinderile au loc la o reţea de firme de vânzări şi leasing auto. Prejudiciul estimat de procurori depăşeşte 18 milioane de euro.

Procurorii DNA fac 47 de percheziții în București și alte opt județe din țară printre care Galați, Arad, Suceava și Ilfov înt-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei.

Vindeau mașini de lux, fără să plătească TVA

Este vizată o companie care se laudă că este în topul firmelor ce se ocupă cu vânzarea mașinilor de lux, iar aceasta este deținută de un afacerist din Galați ce va ajunge aici la sediul DNA pentru a fi audiat.

Procurorii au suspiciunea că firma nu plătea TVA pentru mașinile pe care le vindea, mai exact evaziunea fiscală, spun anchetatorii ar fi fost făcută prin faptul că o firmă din grupul companiei era trecută ca plătitoare de TVA, însă, în realitate banii nu erau plătiți, iar firma era trecută în insolvență pentru a se evita plata taxelor. După finalizarea perchezițiilor, persoanele suspecte vor ajunge la sediul DNA pentru a fi audiate.

