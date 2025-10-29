Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, alături de polițiștii de la Serviciul Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au descins miercuri dimineață la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni". Doi medici nu ar fi acordat îngrijirea corespunzătoare unui pacient care ulterior a decedat.

Percheziții la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din București, după moartea suspectă a unui pacient - Hepta

Procurorii au emis miercuri mandat de aducere pe numele a doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni". Ancheta vizează circumstanțele în care a murit un pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși a spitalului, la data de 31 august 2025. Potrivit procurorilor, există indicii că bărbatul nu ar fi primit îngrijirile medicale corespunzătoare situației sale, ceea ce ar fi putut contribui la deces.

"Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice", precizează parchetul.

Cei doi medici urmează să fie duși pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰