Atenţie ce cumpăraţi şi, mai ales, de unde cumpăraţi. În goana după bani, comercianţii ambulanţi vând lapte, ouă şi legume care au stat cu orele sub soarele arzător sau, mai rău, direct de pe asfalt.

La colţ de stradă, direct de pe asfaltul încins. Aşa vând, mai nou, comercianţii de ocazie legumele, ouăle şi lactatele. Şi nu dau doi bani pe riscuri.

Reporter: Ce încredere au oamenii să cumpere ouă ţinute pe stradă?

Vânzătoare: "Ai dreptate fata mea!"

În pieţe, situaţia se repetă. Doar că, aici, vânzătorii îşi ţin marfa direct în bătaia soarelui.

Comerciant: "Nu, nu, deci nu."

Reporter: Dar vreau să vă întreb...

Comerciant: "Nu, nu, nu pot."

Reporter: Dar vindeţi brânza aici, în soare.

Comerciant: "Nu contează. Nu mă luaţi cu d-astea."

Reporter: Este sigură această brânză?

O altă vânzătoare își ține brânza tot în bătaia soarelui:

Reporter: Ce vindeţi aici?

Vânzătoare: "Brânză am zis"

Reporter: Le ţineţi în soare...

Vânzătoare: "Pai mai am bucăţile astea şi plec."

Chiar şi în aceste condiţii, clienţii nu lipsesc.

Reporter: Ce faceţi cu brânza, o băgaţi la frigider?

Cumpărător: "La frigider, da. O punem pe farfurie, o mâncăm la masă."

Reporter: Dar nu vă este frică să luaţi?

Cumpărător: "De ce să îmi fie frică?"

Medicii ne recomandă, totuşi, să fim precauţi.

"Riscurile sunt de toxiinfecţie alimentară. Dacă alimentele nu sunt ţinute la temperaturi corespunzătoare, bacteriile se pot înmulţi. Să nu consume alimente, ouă, brânză din pieţe sau dacă consumă din pieţe acestea să fie în frigidere", a spus Alexandra Corbea, medic primar.

Alte lucruri de care trebuie să ţinem cont sunt verificarea termenului de valabilitate și, bineînţeles, aspectul produselor.

