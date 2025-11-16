Timișoara s-a transformat în capitala jocurilor de societate și escape în acest weekend. Au venit sute de pasionaţi de board games, inclusiv din Serbia şi Ungaria, să participe la mini competiţiile naţionale de table, cruce, Catan sau Remi, unele dintre ele reinventate cu tehnologie modernă. GAME ON FESTIVAL a oferit distracție și socializare pentru toate vârstele.

De meserie IT-ist, Răzvan e pasionat de board games – are acasă peste 400 de titluri și acum testează unul nou.

"Ne jucăm de-a barmanii într-un magazin de cafea și aici e barul și aici comenzile de cafea sau ceai și trebuie să aduni resursele ca să le pui în ceșcuțe ca să servești clienții. Soția e pasionată de cafea și am vrut să i-l iau ca joc de familie. Din 400 și ceva de jocuri câte am acasă nu prea apuc să rejoc prea mult același joc" a explicat Răzvan Pascu.

Jocurile de tablă îşi păstrază fanii şi în era tehnologiei

Într-o eră dominată de tehnologie și dispozitive digitale, jocurile pe tablă îşi păstrează fanii.

"Este distractiv, ne creăm propriul timp cu copilul, petrecem împreună, nu în fața gadgeturilor" a explicat o mamă.

"Cumpărătorii sunt oamenii super pasionați de Catan. Majoritatea joacă în fiecare seară cu prietenii lor" a explicat expozantul Alex Duma.

Escape-room cultural, un nou trend printre jocurile fizice

Conceptul de escape-room cultural își face și el loc, printre jocurile fizice.

"Sunt jocuri care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, sunt și de dezvoltarea unor abilități, de gândire critică, strategie, atenție, foarte benefice și pentru adulți, nu doar pentru copii. [...] Eu cred că încep să fie din ce în ce mai interesante pentru că promovează colaborarea dintre oameni. Am avut competiții de puzzle, escape puzzle, Catan, de jocuri clasice, remi, table, cruce - popular în Banat" a explicat organizatorul evenimentului, Roxana Szogi.

Zeci de competiții, jocuri supradimensionate, camere de escape și sute de titluri de board games îi adună laolaltă pe pasionați, familii și jucători profesioniști din toată țara, dar și din Serbia și Ungaria.

