Distrigaz Sud Reţele a oprit alimentarea cu gaze naturale în cartierul Rahova, în zona afectată de explozia de vineri dimineaţă, pentru a asigura intervenţia salvatorilor în condiţii de siguranţă, scrie Agerpres. Peste o mie de locuinţe au rămas fără gaz, iar reluarea alimentării este programată sâmbătă seară, potrivit companiei.

Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz

"Pentru a pune în siguranţă consumatorii din respectivul perimetru şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienţi casnici situaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti", se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 18:30, cu excepţia imobilelor afectate de deflagraţie, unde reluarea alimentării se va face după finalizarea cercetărilor organelor competente.

"După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale", se mai precizează în comunicat.

Trei morţi şi 13 răniţi în urma deflagraţiei din Sectorul 5

Trei persoane au murit şi 13 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei. Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagraţiei.

În context, Distrigaz Sud a precizat că echipele de intervenţie ale companiei au sistat, joi, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia, iar robinetul de branşament a fost sigilat, însă, vineri dimineaţa, în urma unei noi sesizări privind miros de gaze, au constatat că sigiliul fusese rupt.

