Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Valcani au descoperit 7.800 de pachete de ţigări ascunse într-un locaș special amenajat într-o remorcă. Şoferul, un cetăţean sârb, a fost reţinut pentru 24 de ore.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare a dispus, miercuri, reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore a unui cetăţean sârb, depistat la Punctul de trecere a frontierei Valcani cu peste 7.850 de pachete cu ţigări ascunse şi nedeclarate. În total, este vorba despre 157.000 de țigarete.

"În Punctul de Trecere a Frontierei Valcani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul sârb de 46 ani, care conducea un ansamblu rutier format dintr-un autoturism înmatriculat în Serbia şi o remorcă înmatriculată în Austria. La controlul fizic efectuat asupra ansamblului rutier au fost descoperite 7.850 de pachete de ţigări, ascunse şi nedeclarate, disimulate într-un perete dublu special amenajat în interiorul remorcii", se arată în comunicatul de presă.

Cetăţeanul sârb este cercetat acum pentru contrabandă.

Bunurile accizabile, în valoare de peste 203.000 de lei şi de provenienţă extra-comunitară, au fost ridicate în vederea confiscării, iar ansamblul rutier a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Sânnicolau Mare până la definitivarea cercetărilor.

