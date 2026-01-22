Avocați din România și din Belgia apără statul în procesul în care compania farmaceutică Pfizer cere peste 560 de milioane de euro pentru vaccinul anti-COVID comandat suplimentar și apoi refuzat. Astăzi a fost al doilea termen în cazul judecat la pachet cu Polonia, aflată în aceeași situație. Ca să nu plătească despăgubirea, guvernul de la Varșovia a invocat clauza de forță majoră: războiul din Ucraina.

Până pe 30 ianuarie, România își va prezenta poziția. Tribunalul de la Bruxelles a acordat șase înfățișări pentru acest proces.

"Nu pot să vă spun ce se va întâmpla în scenariul negru. […] La fel de posibil este ca România să câștige acest proces, deocamdată este o strategie avocațială" a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Pfizer cere despăgubiri pentru că Guvernul a refuzat să mai cumpere 29 mil. doze de vaccin

Pfizer cere despăgubiri pentru că Guvernul a refuzat să mai cumpere, în 2023, aproape 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID.

Inițial, țara noastră a comandat peste 94 de milioane de doze prin mecanismul Uniunii Europene. În cele din urmă, am cumpărat 37 de milioane și am folosit mai puțin de jumătate. Guvernul a decis să nu mai cumpere și restul dozelor din contract.

"Depozitele erau pline încă din 2022. [...] Am reușit să vindem 7 milioane de doze unor terțe țări. Iar ulterior cele 29 de milioane de doze care fuseseră contractate de guvernul de la acea dată - a fost un memorandum semnat de domnul Cîțu și domnul Voiculescu - în mod evident, nu puteam să cumpărăm ceva ce nu foloseam" a spus fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Pfizer nici n-ar fi fabricat dozele pentru care cere despăgubiri

Ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, susține că Pfizer nici nu fabricase dozele pentru care cere acum despăgubiri.

"Însă cu Moderna am găsit o soluție amiabilă și cu toate că și de la Moderna mai trebuia să achiziționăm vreo 3 milioane de doze, cei de la Moderna au renunțat la această achiziție și nu au cerut niciun fel de despăgubire" a mai spus Alexandru Rafila.

Cazul serurilor anti-COVID s-a transformat în dosar penal la DNA, pe numele fostului premier Florin Cîțu și al foștilor miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Procurorii spun că milioanele de vaccinuri suplimentare Pfizer și Moderna ar fi fost cumpărate ilegal și fără analize care să arate că sunt necesare.

