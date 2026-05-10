Creveţii fac un pas important spre farfuriile românilor. La Constanţa, cercetătorii încearcă să obţină prima generaţie de creveţi crescuţi complet în laborator, într-un proiect care ar putea deschide drumul fermelor marine autohtone. Iar dacă experimentul reuşeşte, nu doar restaurantele de pe litoral vor avea de câştigat, ci şi industria farmaceutică sau cea de nutriţie animală. Până atunci însă, fiecare larvă trebuie îngrijită cu grijă aproape ca un bebeluş.

În laboratoarele de acvacultură marină ale Institutului de Cercetări Marine din Constanţa, biologii încearcă să transforme o specie locală de crevete într-o adevărată resursă pentru ţara noastră. Creveţii au fost aduşi din mediul natural şi adaptaţi treptat la viaţa în captivitate. Acum urmează testul decisiv: reproducerea controlată.

”Femelele au ouă în momentul aceasta, poartă ouă, din care în curând, maxim două săptămâni, vom avea prima generaţie de puiet de crevete obţinut în laborator”, spune Victor Niță, biolog.

Hrana joacă un rol decisiv, mai ales în primele stadii de viață.

”Vor fi hrăniţi cu aceste culturi de micro-alge, care trebuie să aibă o calitate extrem de bună. Trebuie să fie pure, bogat atât în proteine, cât şi în acizi graşi”, spune Magda Nenciu, biolog.

Creveţii ar putea fi folosiţi nu doar în gastronomie, ci şi în industria farmaceutică.

”Am auzit toţi de spirulină, de alte alge care sunt folosite cu rol bioactiv. Ei bine, aceşti creveţi le filtrează şi concentrează substanţele respective”, spune Adrian Bîlbă, medic veterinar.

Iar în restaurantele de la mare, preparatele cu creveţi sunt deja printre cele mai căutate în sezonul cald.

”În special cele cu sosul de unt. Fiind lejer pentru vară, merg foarte bine cu nişte baghetă prăjită şi o salată”, spune Gabriel Vasile, bucătar.

O porţie în restaurantele de la mare costă aproximativ 60 de lei. În general, se potriveşte cu vinurile albe, uşoare şi fresh sau cu rose-urile delicate. Ideea e să nu acopere gustul fin al fructelor de mare.

Dacă proiectul va avea succes, creveţii crescuţi la Marea Neagră ar putea ajunge din laborator direct în farfuriile românilor.

Cristina Niță

