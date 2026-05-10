Festivalul lipovenesc îi reunește în acest weekend pe pasionații bucătăriei dobrogene, iar centrul Bucureștiului devine punctul de întâlnire pentru cei atrași de gusturile condimentate ale uneia dintre cele mai autentice și bine conservate culturi din România. Atracția principală rămâne, fără îndoială, gastronomia, care i-a făcut pe bucureșteni să uite, pentru câteva momente, că se află chiar în inima Capitalei.

Bucureştenii și-au petrecut weekendul cu multă muzică, dar şi mult peşte. De la storceag pescăresc și saramură de crap, până la celebrul borș lipovenesc, toate au fost preparate după rețetele vechi de sute de ani.

Pentru o zi, dobrogenii stabiliți în Capitală au lăsat preparatele din pește deoparte în favoarea micilor. Oferta a fost bogată: afumat, prăjit, la grătar, marinat, în plăcinte sau în chiftele, cu mămăliguță, usturoi sau lămâie.

”Vrem să promovăm foarte mult mâncarea tradițională românească. Am venit cu pește proaspăt din Deltă pe care îl vom pune pe grătar. Am observat că și în rândul tinerilor există un interes pentru mâncare sănătoasă”, spune un participant.

Şi turiştii au fost încântaţi de festinul lipovenesc.

Prețurile au fost stabilite pentru porții de 100 de grame: calcanul s-a vândut cu 29 de lei, sturionul cu 25 de lei, iar crapul cu 16 lei. O porție de borș pescăresc a costat 25 de lei, în timp ce rapanele din Marea Neagră au ajuns la 35 de lei porția.

Cea de-a treia zi de festival s-a încheiat cu spectacole live, muzică tradiţională, ritmuri lipovenești şi dansuri populare.

